Wilma Goich si scaglia contro Sara Manfuso al GF Vip/ “E’ proprio cattiva”

Wilma Goich e l’antipatia verso Sara Manfuso: “Mi sta sulle pa**e”

Dopo la diretta di ieri sera, emergono le prime antipatie anche per Wilma Goich. La gieffina, si confida a Pamela Prati e rivela di non nutrire molta simpatia nei confronti di Sara Manfuso.

Wilma Goich, come riporta Blogtivvu, dichiara alla showgirl: “Mi stanno sulle palle due persone qui. Una è Sara perché è proprio cattiva. Dice “ma come, dicono di me…”, ma come dicono di te? Le dici le cose. Ma stiamo scherzando? Ma mi hai preso per scema. Io devo credere a te che dici che non è vero? Ma io guardo e vedo…” Dunque, la cantante italiana non gradisce la compagnia dell’opinionista: ci sarà uno scontro tra le due nella casa del Grande Fratello Vip 2022? Intanto, a prendere in antipatia Sara ci ha pensato anche Soraia Allam che, entrando in studio per un confronto con Elenoire Ferruzzi su Luca Salatino, ha sottolineato come non avesse gradito l’intervento dell’opinionista. Infondo, proprio la Manfuso aveva spalleggiato Elenoire sulla lite con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Wilma Goich a Patrizia Rossetti: “Intendono farci fuori”

Nelle ultime ore, Wilma Goich sembra temere la concorrenza al Grande Fratello Vip 2022, soprattutto gli inquilini più giovani. Secondo la cantante, infatti, proprio loro potrebbero decidere di snobbare le persone più grandi e mature della casa. Spinta da questo timore, la gieffina si rivolge a Patrizia Rossetti e la mette in allerta: “Faranno di tutto per farci fuori“.

Dal canto suo, la conduttrice ha cercato di calmare la sua inquilina spiegando che loro, insieme a Pamela Prati e Gegia, hanno alle spalle una vasta carriera televisiva e non devono temere nulla. Wilma Goich ha poi ammesso di essere particolarmente nervosa: “Oggi è una giornata particolare, poi da domani comincio a rompere anche io”.

