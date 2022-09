Wilma Goich allerta Patrizia Rossetti, “Ci vogliono fare fuori”/ Fan sbigottiti…

Wilma Goich ha un sospetto: “Ci vogliono fare fuori…”

Wilma Goich mette in guardia Patrizia Rossetti. Le due concorrenti si confidano nella casa del Grande Fratello Vip scambiandosi opinioni sui concorrenti. Wilma pensa che qualcuno nella casa possa temere lei e Patrizia Rossetti: “C’è qualcuno che ha paura”. Wilma Goich è entrata da poco nella casa del Grande Fratello Vip ma è bastato poco per avvertire un certo snobismo da parte dei più giovani. Wilma ha timore che proprio in virtù di questo gli altri potrebbero remare contro: “Faranno di tutto per farci fuori”, dice a Patrizia Rossetti che però non appare affatto preoccupata. Patrizia rassicura Wilma Goich dicendo che nel gruppo degli inquilini le uniche ad avere fatto una carriera sono state loro oltre che Gegia e Pamela Prati. Wilma Goich ammette: “Oggi è una giornata particolare, poi da domani comincio a rompere anche io”.

Wilma Goich è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per combattere il dolore per la perdita della figlia Susanna, scomparsa prematuramente per malattia. Oggi Wilma vive assieme al nipote con cui ha costruito un bellissimo rapporto. Parlando con Giaele De Donà, Wilma ha rivelato: “Mio nipote ha sofferto. Lui continua a soffrire e quando è morta la madre aveva 20 anni. Lui e la madre vivevano in simbiosi”, ha raccontato suscitando anche la commozione della Rossetti.

Wilma Goich ha confidato che il nipote vive assieme a lei. La donna ha fatto una confidenza a Giaele De Donè sottolineando il percorso difficile che sta facendo il ragazzo dopo la morte della madre: “Prima è andato a vivere con il padre, poi con degli amici e poi è venuto a vivere con me. Adesso lui è finalmente a casa. E’ un ragazzo tranquillo che mi dà fiducia”, ha spiegato. Gianlorenzo è l’unico nipote che Wilma Goich ha avuto da sua figlia Susanna Vianello, tragicamente scomparsa in pochi mesi nel 2020, dopo aver scoperto di avere un tumore al quarto stadio. Wilma Goich ha poi proseguito nel racconto: “E’ un ragazzo sensibile, dolcissimo, educato, meraviglioso e lui mi dice ‘dobbiamo essere forti perchè mamma non vorrebbe che noi ci lasciassimo andare’. Io cerco di farlo stare tranquillo, continuiamo reciprocamente a farci forza e a sorridere anche di cose carine che sono successe”.

Nel 2022 Wilma Goich ha accettato di prendere parte al GF Vip 7, ma ha dichiarato di avere delle remore a stare lontana dal nipote, per cui sarebbe diventata un punto di riferimento: “Da quando è morta la mamma, per lui sono ancora di più un punto di riferimento”, aveva dichiarato a Nuovo Tv.











