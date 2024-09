Wilma Oliviero è la moglie di Alessandro Borghese, noto cuoco italiano che interverrà come ospite nella trasmissione Da Noi…A ruota libera, programma che andrà in onda domenica pomeriggio. I due sono sposati dal 2009 e hanno insieme due figlie, hanno un gran rapporto e si occupano dello stesso ambito lavorativo o almeno Wilma ‘si occupa’ del lavoro del marito.

Gabriele Corsi a Da Noi...A ruota libera, chi è / Dal Trio Medusa alla carriera da presentatore tv

Wilma Oliviero è nata a Telese Terme ed ha vissuto la maggior parte della sua vita in Calabria. La coppia si è sposata il 25 Luglio 2009 e da quel momento sono sempre apparsi più innamorati che mai. Alessandro usa i social in ambito lavorativo ma spesso li utilizza anche per pubblicare foto con la sua famiglia e si mostra più innamorato che mai insieme a Wilma. Ma andiamo a vedere meglio chi è Wilma Oliviero.

Genitori Gianni Sperti, chi sono/ "Hanno dedicato la loro vita per rendermi felice"

Wilma ha studiato il Liceo a Maratea e successivamente ha studiato Scienze Politiche a Milano, poi ha continuato a lavorare con l’azienda di famiglia, impegnata nel settore del Food. Ed è proprio grazie al suo lavoro che Wilma e Alessandro si sono incontrati. Wilma cercava un cuoco per Cooking Mama e l’amica Alessia Ventura le diede il numero di Alessandro Borghese; era il 2008 e ci fu un colpo di fulmine, da quel momento non si sono più lasciati ed hanno messo sù una bellissima famiglia.

Wilma Oliviero e la curiosa proposta di nozze con Alessandro Borghese

Wilma Oliviero e Alessandro Borghese sono più uniti che mai ma la loro storia poteva essere ben diversa. In un’intervista in passato lui rivelò infatti: “Mi chiamò questa signorina Wilma e dopo sei mesi ci sposammo. Fu un colpo di fulmine, lei già era fidanzata e doveva sposarsi, diciamo che ho fatto un vero e proprio furto” ha scherzato il cuoco con la moglie che ha poi confermato.

Enrico Montesano: “Ho perso mamma ad 8 anni, poi il collegio…”/ “Regalavo sorrisi per vincere la malinconia”

Tra il serio e il faceto Alessandro ha raccontato inoltre come ha effettuato la proposta di nozze alla sua attuale moglie. Lui rivelò: “Eravamo in aeroporto e c’erano delle turbolenze, ho visto dei posti liberi e le chiesi ‘Wilma ci spostiamo’, lei invece capi’ Wilma ci sposiamo e li poi non volevo deluderla”. I due hanno scherzato molto su questa cosa e non è chiaro se sia stato un autentico siparietto o si tratta della verità.

In questo momento Wilma Oliviero gestisce AB Normal, azienda che si occupa dei ristoranti e delle trasmissioni di Alessandro Borghese e quindi lavorano insieme. La coppia ha due figlie femmine, Arizona che ha 12 anni e la piccola Alexandra che ha invece 8 anni. Una storia particolare e un amore che continua senza sosta, tra lavoro e scherzo.