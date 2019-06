Wimbledon, tabellone qualificazioni maschili/ Sinner e altri 12 italiani in gara

È attesa per Wimbledon 2019: il terzo Slam della stagione è stato aperto oggi con le consuete qualificazioni. Sono tredici i tennisti italiani che dovranno giocarsi un posto nel tabellone principale del torneo di Wimbledon attraverso questo “purgatorio”. L’urna è stata dolceamara perché ci sono stati alcuni accoppiamenti favorevoli e altri invece più insidiosi, soprattutto a fronte del fatto che alcuni non hanno molta confidenza con la superficie. E allora partiamo dall’alto, con Andrea Arnaboldi che è opposto a Ryan Peniston, wild card britannica e numero 514 del mondo. Federico Gaio invece sfiderà il tedesco Mats Moraing, che è stato sconfitto da Seppi ad Halle dopo aver superato le qualificazioni. Esordio contro Blaz Rola per Stefano Travaglia, dotato della quinta testa di serie. Invece Roberto Marcora dovrà affrontare contro Thiago Monteiro, sesta forza nel tabellone. E Marcora, in caso di vittoria, potrebbe dar vita ad un derby nel secondo turno.

WIMBLEDON, TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI: 13 ITALIANI IN GARA

Se infatti vincerà contro Monteiro, Roberto Marcora potrebbe affrontare al secondo turno di Wimbledon Luca Vanni, a patto che quest’ultimo superi lo statunitense Christopher Eubanks. Filippo Baldi troverà Go Soeda. A chi è andata male col sorteggio è Simone Bolelli. Il tennista bolognese dovrà vedersela con Jiri Vesely, testa di serie numero sette. Il rivale è stato capace di raggiungere due volte gli ottavi a Wimbledon (nel 2016 e nel 2018). Sulla carta può ritenersi fortunato Salvatore Caruso che invece se la vedrà con Ze Zhang al primo turno, sebbene ci sia il rischio di trovare Nicolas Mahut al secondo turno. Passiamo alla metà inferiore, dove troviamo Mager-Nedovyesov, Giannessi-Hanfmann, Bachinger-Napolitano e Giustino-Galan. Ostico l’esordio di Jannik Sinner nelle qualificazioni di uno Slam. Il giovane tennista altoatesino se la vedrà con Alex Bolt, numero 147 del mondo. A Corentin Moutet e Henri Laaksonen le prime due teste di serie. Ma ci sono anche molti specialisti del verde: da Sergiy Stakhovsky a Mahut e Dustin Brown.

