Windstorm 5: Uniti per sempre, Canale 5/ Un film per gli amanti dei cavalli

Windstorm 5: Uniti per sempre, fa parte della saga “Windstorm”

Windstorm 5: Uniti per sempre sarà trasmesso su Canale 5 nella serata di oggi, giovedì 26 agosto 2021, a partire dalle ore 21.20. La pellicola del 2021 prodotta da SamFilm con la collaborazione di Costantin Film e Alias Entertainment, fa parte della saga – Windstorm – preceduta da quattro film. La prima volta che le avventure del cavallo Windstorm finiscono in televisione è il 2013 con la pellicola – Windstorm: liberi nel vento -. Dopo due anni esce il continuo – Windstorm 2, Contro ogni regola –, Nel 2017 la saga si arricchisce del terzo episodio dal titolo – Windstorm 3: Ritorno alle origini – e della quarta storia – Windstorm 4: Il vento sta cambiando -. Il quinto episodio della saga è stato distribuito a luglio del 2021. Le riprese sono durate due mesi da luglio a settembre 2019, i luoghi interessati sono stati Asia settentrionale e Monaco di Baviera.

Windstorm 5: Uniti per sempre, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Windstorm 5: Uniti per sempre. Si sta avvicinando un terribile temporale estivo e un circo equestre itinerante per paura di essere preda della violenta pioggia, cerca rifugio presso la scuderia di Ari interpretata da Luna Paiano. Ari trascorre qualche momento in mezzo agli animali e rimane affascinata dal mondo dell’equitazione. In particolare rimane attratta da un gruppo di cavalli dove ce n’è uno avanti con l’età, la ragazza con l’aiuto del circense Carlo decide di proteggere il cavallo da un brutto destino. Quando l’esaltato direttore del circo Yiri svela il suo diabolico piano, Windstorm deve essere protetto perché è in pericolo. All’ultimo momento Mika lascia il Canada per far ritorno a casa, perché l’unico modo per salvare Windstorm è unire le forze.

