Windstorm, contro ogni regola/ Su Canale 5 il film con Hanna Binke (28 agosto)

Il film Windstorm, contro ogni regola è la scelta di Canale 5 per la sua prima serata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. Verrà trasmesso dalle 21:20 circa e risale a quattro anni fa, con la regia di Katja von Garnier. Una pellicola dei generi avventura e commedia e con una trama basata su Rückkehr nach Kaltenbach: Doppelband, un romanzo scritto da Carola Wimmer e Lea Schmidbauer e parte della saga letteraria Ostwind: Zusammen sind wir frei. Il ruolo della protagonista Mika è affidato ad Hanna Binke, ma il cast può contare anche su altri personaggi principali. Fra questi l’attrice Nina Kronjager nei panni di Elisabeth, la madre di Mika, e Jurgen Vogel in quelli del padre Phillip. La famiglia è completata da Cornelia Froboess per il ruolo della nonna Maria, oltre a Jannis Niewohner nei panni di Milan e Amber Bongard in quelli di Fanny.

Windstorm, contro ogni regola: la trama del film

La trama di Windstorm – Contro ogni regola segue le vicende di Mika, ormai alle prese con le vacanze estive e il ritorno alla tenuta di famiglia. Un’occasione che le regala la possibilità di vedere l’amato cavallo con cui ha legato già fin dal primo incontro. Dopo un primo assaggio di entusiasmo, Mika però nota che sul ventre di Windstorm sono presenti delle strane ferite: il mistero si infittisce quando scopre che nessuno sa come se le sia fatte. Il problema maggiore tuttavia è collegato al futuro di Kaltenbach, piuttosto incerto e motivo che spingerà la ragazza a partecipare ad un torneo con la speranza di vincere il premio in denaro. Durante l’allenamento tuttavia il cavallo si dimostra distratto e scappa facilmente in più di un’occasione. In uno dei tanti momenti, Mika decide di seguire lo stallone dal manto nero fino in fondo al bosco, dove farà una sorpresa inaspettata. Nel magico e fiabesco verde spicca infatti una cavalla grigia, da cui Windstorm sembra fortemente attratto, e che regalerà a Mika anche la possibilità di fare un altro incontro sorprendente. Milan infatti è il proprietario della giumenta: conosciuto il peso che incombe sulla testa della ragazza, deciderà di aiutarla a vincere il torneo.

