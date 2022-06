Winnie the Pooh diventa film horror/ Violento e vendicativo: l’orsetto cambia faccia

L’orsetto più amato dai bambini si trasforma in una belva vendicativa e assetata di sangue. Winnie the Pooh, tenero orsacchiotto disegnato da Alan Alexander Milne nel 1921, che negli anni ha avuto un successo impressionante tra romanzi, cartoni animati, e film, cambierà presto volto. Il protagonista goloso di miele, che dai libri per bambini è diventato un’icona della Disney con vari film e cartoni creati a partire dalla fine degli anni Settanta, si prepara a debuttare al cinema sotto una veste inedita. È infatti prevista a breve l’uscita nelle sale di un nuovo film horror con protagonista proprio l’orsetto.

Come rivela “Artribune”, il film horror con protagonista Winnie the Pooh è ad alto contenuto di violenza. Il tenero orsetto proveniente dal Bosco dei Cento Acri cambierà volto, rivelandosi violento, vendicativo e assetato di sangue. Pare infatti che l’orso sia un mangiatore di carne umana e che giri per il bosco proprio in cerca di umani da sbranare, in compagnia della carissima amica Pimpi che sarà al suo fianco anche in questa avventura da brividi.

Winnie the Pooh nel bosco in cerca di carne umana

Il film si chiamerà Winnie the Pooh: Blood and Honey. La pellicola vedrà dunque come protagonista un orsetto assetato di sangue, come mostra lo stesso titolo. Il film, diretto da Rhys Waterfield, è attualmente in fase di produzione e segnerà l’esordio del regista in materia cinematografica. L’obiettivo neppure troppo velato è quello di capovolgere lo stereotipo del dolce orsetto amante del miele, facendolo diventare appassionato di sangue. Winnie, nel film, sarà una creatura violenta e vendicativa, agli antipodi di quella che conosciamo.

Al fianco di Winnie ci sarà come sempre il maialino Pimpi. Come rivela “Artribune”, il film inizierà con Winnie che si aggira nel bosco in cerca di carne umana. I due, abbandonati dall’amico Christopher Robin, adulto e ormai al college, sono tornati allo stato animale e cercano prede da sbranare. Almeno nel trailer ufficiale, Tigro e l’asino Ih-Oh non sono presenti nel trailer ufficiale.

