Winston Groom è morto: era l’autore di ‘Forrest Gump’/ Aveva 77 anni: “Un’icona..”

Winston Groom, lo scrittore da cui è nato il romanzo che ha ispirato “Forrest Gump”, il celebre film diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks e che ha portato a casa ben sei Premi Oscar, è morto a 77 anni. A riportare la notizia della scomparsa dello scrittore sono i media statunetensi come fa sapere l’AdnKronos che riporta le parole del sindaco della sua città natale di Fairhope, in Alabama. “Siamo estremamente tristi di sentire questo. È sicuramente un’icona qui”, ha detto Karin Wilson spiegando di non avere ulteriori dettagli sulla scomparsa dello scrittore. I motivi della morte di Winston Groom, dunque, per ora, restano ignoti. Con la morte di Groom scompare uno degli autori più importanti della letteratura moderna americana.

WINSTON GROOM, MORTO L’AUTORE DI FORREST GUMP: LO SCRITTORE CHE SOGNAVA DI FARE L’AVVOCATO COME IL PADRE

La scrittura capitò per caso nella vita di Winston Groom che, essendo cresciuto con il padre avvocato, sognava di seguire la sua strada, ma la passione per la scrittura che aveva scoperto lavorando come redattore letterario al college, lo spinse ad intraprendere quella strada. Dopo la laurea, si arruolò nell’esercito prestando servizio per quattro anni, anche in Vietnam. Dopo l’addio alle armi, comincò a lavorare come giornalista per il Washington Star. L’amore per la scrittura lo spinse a dedicarsi ai romanzi. Quello più importante resta Forrest Gump che, dopo l’incredibile successo ottenuto dal film, divenne un best seller in tutto il mondo. Tra i suoi lavori spicca anche “Conversations with the Enem”, sulla guerra del Vietnam che gli valse un posto tra i finalisti del premio Pulitzer.





