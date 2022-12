Wolverine L’immortale/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman

Wolverine L’immortale, film di Italia 1 diretto da James Mangold

Wolverine L’immortale va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre, a partire dalle 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 per una coproduzione tra Stati Uniti d’America e Regno Unito che ha visto interessate diverse case cinematografiche tra cui la Twenty Century Fox e la TSG Entertainment.

La regia è firmata da James Mangold con soggetto tratto dalla miniserie a fumetti in Wolverine realizzata nel 1982 e scritta da Chris Claremont in collaborazione con Frank Miller che si occupò dell’illustrazione. In questa versione cinematografica la sceneggiatura è stata sviluppata da Scott Frank e Mark Bomback, il montaggio è stato eseguito da Michael McCusker mentre le musiche della colonna sonora sono di Marco Beltrami, compositore americano di chiare origini italiane. Nel cast nomi d’eccellenza del mondo del cinema Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima, Will Yun Lee, Hal Yamanouchi e Svetlana Khodchenkova.

Wolverine L’immortale, la trama del film

Le vicende della pellicola Wolverine L’immortale ha iniziò durante la Seconda Guerra Mondiale ed in particolar modo nel 1945 con Logan che è prigioniero in una cella sotterranea nella città giapponese di Nagasaki. Questo è un momento particolarmente importante per l’epilogo del conflitto perché gli americani proprio nella città di Nagasaki, stanno per sganciare la bomba atomica che avrebbe di fatto indirizzato l’esito del conflitto verso gli Alleati. Logan si trovava esattamente nel punto in cui stava per deflagrare l’ordigno nucleare e ben sapendo delle capacità di rigenerarsi del proprio corpo, decide di fare da scudo a un soldato giapponese che era di fatto il suo carceriere e il cui nome era Yashida.

Logan, di fatto, salva la vita a quel soldato che gli giura per sempre riconoscimento. Circa 70 anni più tardi, il povero Logan in arte Wolverine, vive una vita di stenti come eremita lontano da tutto e da tutti. Si trova in una località sperduta delle montagne dello Yukon per cercare di ritrovare l’equilibrio psicofisico ed in particolare la sua memoria che si presenta con spezzoni che purtroppo non gli permettono di ricostruire il tutto.

Un giorno viene avvicinato da una donna giapponese di nome Yukio ossia una mutante che ha il dono di vedere nel futuro e in particolare di scrutare la morte di una persona che gli è davanti. La mutante lavora per quel soldato che nel frattempo ha fatto una straordinaria carriera di imprenditore, diventando un magnate dell’alta tecnologia.

Yukio fa presente a Logan come il suo capo vorrebbe che tornasse in Giappone, perché in fin di vita, allo scopo di ringraziarlo l’ultima volta per quel gesto eroico del 1945. Inizialmente, Logan è abbastanza contrario a questa idea anche perché ha perso fiducia nell’umanità, ma poi si fa convincere. In realtà quando Wolverine mette piede nel paese nipponico, si rende conto che quel vecchio soldato ha come principale obiettivo quello di ottenere il dono dell’immortalità per riuscire a continuare a vivere. Avrà inizio una incredibile lotta nella quale avrà un ruolo importante anche la dolce Mariko, ossia la nipotina di Yashida, la quale si ribelle al terribile piano ordito dal nonno.

