Wonder Woman/ Film con Gal Gadot su Italia 1 oggi Giovedì 16 marzo

Wonder Woman va in onda nella prima serata di Italia 1 oggi Giovedì 16 marzo alle ore 21:20. La pellicola di genere fantasy e azione è stata girata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui Warner Bros Pictures e DC films mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata gestita dalla sola Warner Bros Pictures.

La regia è di Patty Jenkins, il soggetto è tratto dai personaggi inventati da William M. Marston e dalla storia di Jason Fuchs con la collaborazione di Zack Snyder e Allan Heinberg. Le musiche della colonna sonora di Wonder Woman sono state composte da Rupert Gregson-Williams, il montaggio è stato realizzato da Martin Walsh mentre i costumi di scena sono di Lindy Hemming. Il film si basa sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics ed è il quarto lungometraggio del DC Extended Universe. La pellicola è stata un successo sia per il pubblico per la critica , tanto che l’American Film Institute l’ha inserita tra i dieci migliori film del 2017.

Gal Gadot, star del film Wonder Woman

Protagonista indiscussa del film l’attrice israeliana Gal Gadot nei panni di Wonder Woman e celebre anche per i film Fast & Furious, Assassinio sul Nilo e Red Notice, a completare il cast tra gli altri Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Connie Nielsen e Robin Wright.

Wonder Woman, la trama del film

Le vicende del film Wonder Woman hanno inizio nell’antichità quando Zeus crea l’uomo perché questo pregare le divinità permettendo loro di essere sempre più potenti. Il progetto è rovinato dal figlio Ares, il dio della guerra che crea i sentimenti negativi nell’umanità. Zeus sentendosi responsabile di quello che stava accadendo sulla terra cerca di rimediare creando le amazzoni: donne guerriere capaci di combattere in maniera straordinaria e di vivere pacificamente con l’obiettivo di insegnare la pace e combattere per essa. Ares aggredisce gli dei uccidendoli, unica eccezione: Zeus che sconfiggere il figlio e lo manda in esilio.

Zeus lascia alle amazzoni due armi: la possibilità di vivere in un’isola sperduta lontana dal mondo e un’arma capace di uccidere proprio Ares qualora questo fosse tornato sulla terra per far scoppiare nuovamente il caos e le guerre. Secoli più tardi nacque nel Regno delle Amazzoni la principessa Diana, figlia di Ippolita e destinataria di un dono che offriva forza alla bimba. Diventata adulta Diana assiste all’ammaraggio del Capitano Steve Trevor, che dopo essere salvato dalle Amazzoni, informa loro circa lo scoppio della prima guerra mondiale. Diana diventa così Wonder Woman per mantenere la pace nel mondo e uccidere Ares.

