World War Z, Italia 1/ Brad Pitt produce e interpreta il film sugli zombi

World War Z, film diretto da Marc Forster

World War Z è un film prodotto da nomi illustri tra cui Brad Pitt e diretto da Marc Forster alla regia. Va in onda oggi, 31 ottobre, a partire dalle 21.10 su Italia 1. Si tratta di un film che unisce sapientemente il genere d’avventura e azione con la fantascienza, con alcune venature horror.

AGENTE 007: VIVI E LASCIA MORIRE, RETE 4/ L'esordio di Roger Moore come James Bond

La pellicola è la trasposizione del rinomato romanzo omonimo, scritto nel 2006 da Max Brooks. Un cast d’eccezione garantisce un’ottima rappresentazione dei fatti, grazie al pregevole contribuito di Brad Pitt nei panni di Gerry Lane e di Mireille Enos (Karen Lane). All’epoca dell’uscita l’opera realizzò un grandissimo successo anche se la critica non fu mai benevola con una pellicola che in effetti mostra tantissimi punti deboli che si cerca di nascondere grazie a straordinari effetti speciali.

Air force Aquile d’acciaio, Rete 4/ John Glen dirige Rachel McLi

World War Z, la trama

La storia di World War Z racconta delle vicende di un ex impiegato delle Nazioni Unite e dell sua famiglia, Gerry Lane. In una giornata tranquilla, imbottigliato nel traffico con la maglie Karen e le due figlie, si accorgono che qualcosa di strano iniziava ad accadere. Mentre il via vai di macchine cresceva per i diversi impegni, le persone intorno a loro iniziavano ad avere atteggiamenti strani. Improvvisamente le persone sembravano impazzite, vittime di un virus devastante e altamente contagioso tramite morso. Lo stato in cui gli abitanti della città si trovavano era simile a quello di uno Zombie, con l’unico obbiettivo di dissanguare e cibarsi di chi fosse ancora sano.

Il gioco dell'illusione, Rai 2/ Nel film l'ansia si taglia con una lama di coltello

A questo punto, Gerry trova una soluzione che si rivela essere una sorta di ricatto; l’unico modo per salvare la sua famiglia da quella tremenda epidemia era imbarcarla su una nave del governo, ma in compenso avrebbe dovuto riprendere il suo posto nelle Nazioni Unite e dare il suo contributo per risolvere la questione. Chiaramente egli accetta e viene scelto per partire con un noto immunologo con l’obbiettivo di trovare l’origine di tutto, ovvero il paziente 0, unico modo per riuscire a sconfiggere la pandemia zombie. Solo la scoperta di un vaccino per l’intera umanità poteva realmente ristabilire la pace e tranquillità sull’intero pianeta.

Video, il trailer del film World War Z





© RIPRODUZIONE RISERVATA