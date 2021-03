Wu Lien-teh, chi è?/ Il medico malese creatore delle prime mascherine chirurgiche

Wu Lien-teh o Wu Lian De, noto anche come Goh Lean Tuck e Ng Leen Tuck celebrato dal doodle di Google nella giornata di oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Nel giorno del suo 124 compleanno, Google ha deciso di commemorare e celebrare il medico malese rinomato per il suo lavoro nella sanità pubblica e in particolare per la peste della Manciuria del 1910-1911. Nato a Penang da padre immigrato da Taishan, Cina, e madre nata in Malesia, Wu Lien-teh aveva quattro fratelli e sei sorelle. Studia presso la Penang Free School e successivamente presso l’Emmanuel College di Cambridge dove partecipa dopo aver vinto la borsa di studio della regina. Una carriera di grandissimi successi quella di Wu Lien-teh all’università britannica dove vince diversi premi e borse di studio che gli permettono di specializzarsi presso il Mary’s Hospital di Londra, la Liverpool School of Tropical Medicine, il Pasteur Institute e la Halle University e il Selangor Institute. Dopo diversi anni trascorsi nello Stretto, Wu dopo aver sposato Ruth Shu-chiung Huang torna in Cina nel 1907. Purtroppo durante la permanenza in Cina, Wu vive una terribile esperienza: la morte della moglie e dei tre figli. Non solo viene arrestato nel 1913 durante l’invasione giapponese della Manciuria accusato di essere una spia cinese, ma alcuni dopo nel 1937 durante l’occupazione giapponese di buona parte della Cina è costretto a fuggire.

Wu Lien-teh e lo sviluppo di maschere chirurgiche

Nel 1910 Wu Lien-teh è contattato dal Ministero degli Esteri di Pechino per fare delle ricerche su una malattia sconosciuta che costò la vita al 99,9% delle vittime contagiate. E’ l’inizio di una delle più grandi pandemia della storia: peste polmonare della Manciuria e della Mongolia che uccise 60mila vittime. Il medico malese fu tra i primi a condurre un’autopsia, all’epoca non ancora prevista in Cina, su una donna giapponese morta di peste. Proprio grazie ai risultati dell’autopsia, Wu si rende conto che la pandemia si stava diffondendo per via aerea e per questo motivo progetta delle mascherine chirurgiche che aveva visto utilizzare in Occidente. Proprio così nascono le prime mascherine chirurgiche, naturalmente più consistenti e protettive per contrastare la peste della Manciuria. Basti pensare che Gérald Mesny, medico francese chiamato a sostituire Wu Lien-teh, non volle indossare la mascherina; una scelta che gli è costata la vita pochi giorni dopo proprio per la peste. Le mascherine chirurgiche di Wu diventano un’arma importantissima per difendersi dalla peste al punto che diventa il capitano di una sovrapproduzione di ben 60.000 mascherine. L’idea di Wu Lien-teh è stata l’apripista alla maschera N95.

Wu Lien-teh e la lotta contro la peste della Manciuria

Wu Lien-teh è stato fondamentale nella lotta e sconfitta della peste polmonare della Manciuria. Il medico maltese, oltre all’utilizzo di mascherine chirurgiche, proposte la quarantena, la disinfezione degli edifici e l’abbattimento dell’ospedale dove si è era diffuso il virus. Non solo, il medico è ricordato anche per la sua proposta di cremare le vittime morte di peste. La cremazione dei corpi delle vittime, infatti, è stato il punto di svolta nella pesta della Manciuria visto che pochi giorni dopo le prime cremazioni, la diffusione della peste è cominciata a diminuire fino alla sua totale sconfitta. La fama di Wu Lien-teh fu tale da portando a presiedere la Conferenza internazionale sulla peste a Mukden nell’aprile 1911 dove parteciparono i più importanti scienziati degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Germania, Italia, Austria-Ungheria, Paesi Bassi, Russia, Messico e Cina.



