X Factor 2021, Audizioni 2a puntata/ Diretta e concorrenti: Tersigni “contento”

X Factor 2021: seconda puntata di audizioni

Secondo appuntamento con X Factor 2021 questa sera, 23 settembre. Si va avanti con le audizioni e ritroviamo al bancone Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika quest’anno più carichi che mai. La novità di abolire le categorie è piaciuta molto a giudici e pubblico, che trovano ora la sfida più equa oltre che divertente. Anche il nuovo conduttore, Ludovico Tersigni, si è esposto su tale argomento: “Sono felice di questo cambiamento: ci fosse stato solo un nuovo conduttore, probabilmente mi sarei sentito un pesce fuor d’acqua. Operando a tutto tondo, però, ci si può davvero aiutare: ho visto i giudici determinati e focalizzati sul progetto che vogliono portare avanti, e sono contentissimo che siano gli stessi perché sono molto affiatati. Questo mi darà la possibilità di sbagliare”, ha raccontato a Vanity Fair. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

X FACTOR 2021, AUDIZIONI 1a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Erio emoziona nel finale

Nuove audizioni per i 4 coach

Questa sera, giovedì 23 settembre, va in onda il secondo appuntamento con le Audition di X Factor 2021. Appuntamento a partire dalle 21.15 su Sky Uno, Sky Go e in streaming su NOW. In chiaro, X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata su Tv8. Al timone dello show ritroveremo Ludovico Tersigni, dopo il suo debutto di settimana scorsa: l’attore sarà nel backstage con gli aspiranti talenti a condividere emozioni e tensioni, prima e dopo l’esibizione. Come sempre l’obbiettivo è conquistare almeno tre “sì” ai quattro giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Ricordiamo che quest’anno, nel senso dello slogan “Come as you are”, non ci sarà la tradizionale suddivisione in categorie. Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band.

Ludovico Tersigni il "sostituto" di Alessandro Cattelan a X Factor/ Scommessa vinta?

X Factor 2021, i primi concorrenti al Boot Camp

Nel corso della prima puntata di X Factor 2021 sono venti gli artisti che hanno conquistato l’accesso ai Boot Camp: Raffaella, Why The Moon, Karma, Luca Lazzaroni, Denoise, Blue Channel, Fettuccine, Jathsone, Karakaz, gIANMARIA, Apnea, Cassandra, Anna Renè, Sarai, Versailles, Spinozo, Vale LP, Westfalia, Marte ed Erio. Chi saranno i concorrenti che questa sera riusciranno a convincere i giudici con la loro esibizione? Ci sarà ancora una terza serata dedicata alle audizioni, il prossimo 30 settembre. Prima dei Boot camp la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un gruppo di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band, senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età. I Boot Camp andranno in onda il 7 e il 14 ottobre, il 21 ottobre sarà la volta degli Home Visit e dal 28 ottobre inizieranno i Live.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone/ Da X Factor 2021 alla frecciata a Stefano De Martino...

© RIPRODUZIONE RISERVATA