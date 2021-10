X Factor 2021/ I 20 concorrenti agli Home Visit e pagelle secondo Bootcamp

CHI SONO I CONCORRENTI AGLI HOME VISIT DI X FACTOR 2021?

Nella puntata di X Factor 2021 di stasera 14 ottobre ecco le pagelle delle esibizioni di questi ultimi Bootcamp e le scelte dei giudici: nella diretta di oggi andata in onda alle ore 21.15 su Sky Uno è toccato ai concorrenti di Emma Marrone e Hell Raton dopo quelli della scorsa settimana di Manuel Agnelli e Mika.

X FACTOR 2021, BOOTCAMP/ Diretta: concorrenti home visit scelti da Emma e Hell Raton

Ai prossimi Home Visit di X Factor 2021, che vedremo giovedì prossimo, vanno Gianmaria, ValeLp, Le Endrigo, Riva ed Edo per Emma Marrone; Karazak, Mira, Edoardo Spinsante, Melli e Gemma e Versailles per Hell Raton; Nika Paris, Fellow, Mombao, Karma e Westfalia per Mika; Phil Reynold, Ava, Mutonia, Bengala Fire ed Erio per Manuel Agnelli.

X Factor 2021, Bootcamp/ Diretta e eliminati: i 10 concorrenti agli Home Visit

X FACTOR 2021, LE PAGELLE DEI CONCORRENTI DI EMMA MARRONE E HELL RATON

La puntata di stasera dei Bootcamp X Factor 2021 si è aperta con le scelte del terzo giudice Hell Raton per i prossimi Home Visit. Ecco le pagelle delle esibizioni:

Versailles 7 – voto positivo in automatico, già solo per aver portato e citato nel suo mix gli Alice in Chains, la più grande band partorita da Seattle. Il ragazzo dai capelli blu suona il riff di Them Bones: “Non potevo chiedere di meglio per iniziare i miei Bootcamp”, commenta Hell Raton.

Jathson 5 – Hell Raton lo ha sfidato: “Ti trovo più sicuro, ma sei al limite del tirartela e può risultare come una provocazione. Ma te la tiri al punto giusto, la sedia è tua”. Però poi lo sacrifica.

Morgan contro Manuel Agnelli/ "Mi pare in stato confusionale e disinformato"

Kalpa 4,5 – Il commento di Emma è stato: “No way… otto chili di Autotune”. Agnelli ha detto: “A me non piace”. Hell Raton non ha capito la sua direzione, lo prende ma poi anche lui non lo porta agli Home Visit.

Distorted Visions 7 – portano il metal estremo a X Factor, basta questo per stimarli. Nonostante l’eliminazione.

Etta 5 – Non lascia il segno.

Melli e Gemma 5 – Hell Raton li porta agli Home Visit e gli dà il colore verde. Boh.

L8 5 – Eravamo rimasti alle L7. Passa ma poi viene eliminato.

Mira 6,5 – Hell Raton fa lo switch e Mira sostituisce Kalpa. “Era giusto”, dice Manuel Agnelli.

Beckenbauer 6,5 – Portano “Luna” dei Verdena in chiave elettronica. “Fuori tempo, un casino!” è il commento di Mika. Hell Raton dice: “Siamo completamente lontani dal brano. Siete bravi ma niente sedia”. Ma hanno fatto bene a portarla.

Edoardo Spinsante 6,5 – Porta l’inedito “Altro”. “Sembri frenato”, dice Hell Raton prima della performance. Ma subito dopo sono applausi. “Hai spaccato”, commenta Raton che fa lo switch e lo fa entrare al posto di L8.

22:22 6,5 – arriva con tutta la sua follia e canta a cappella. “Sei pazzo”, gli dice Raton prima dell’esibizione. Silenzio totale dopo e Raton gli dice: “Non mi ricordo nulla del genere, hai coraggio da vendere e ti fa onore. Ma non è la tua battaglia”. Peccato, l’avremmo portato agli HV.

Karakaz 6 – Agnelli dice: “Per me non stanno in piedi”. Hell Raton fa però lo switch e li fa entrare al posto di Jathson. “No…” è il commento di Agnelli dietro le quinte.

Barkee 6,5 – porta “All’ultimo respiro” dei Club Dogo. Hell Raton però gli dice di no.

Ecco le pagelle delle esibizioni dei concorrenti di Emma Marrone:

Lysa 5,5 – si esibisce con “Formidable” e si mette a piangere dopo la performance. Emma gli dà la sedia ma poi la sacrifica

Noite 6 – piacciono a Manuel Agnelli e Emma Marrone gli dà la sedia ma poi li sostituisce

Edo 6,5 – canta i Bastille con “Flaws”: “Me la godo”, risponde a Emma che gli chiedeva perché canta e lo fa entrare.

Cassandra 6,5 – cantano “Pop Porno”: Emma li fa entrare e gli dice che “le piacciono le loro cose sporche”.

Michela Amadori 5,5 – sceglie un brano “tecnicamente complicato”, dice Emma che non le dà la sedia a malincuore. Purtroppo qualche lieve stonatura infatti.

Riva 6,5 – con l’inedito “Ossa”, piacciono ad Agnelli e Hell Raton: anche Emma sceglie di farli sedere.

Sarai 5 – si esibisce con la chitarra elettrica suonando gli Artic Monkeys con “Are You Mine?”: Emma critica la performance e non la fa entrare. Siamo d’accordo, deve crescere.

Vale Lp 5,5 – si è esibita con “Porcella”. La ragazza ha detto che è a X Factor perché vuole cantare a tutta l’Italia partendo dal suo paesino. Tutto questo dopo il solito momento di quasi lacrime.

Anna René 5 – un po’ anonima, nessuna sedia da Emma

Le Endrigo 7,5 – con “Lamette” della Rettore in versione rock prendono gli applausi. “Ma chi c…. siete voi?!” è il commento di Emma Marrone che li sceglie e fa lo switch con i Noite. Bene, stile punk e basso presente.

Gianmaria 5 – Perché canta così, pronunciando male le vocali, e fa il serioso toccandosi sempre i capelli? Emma Marrone la pensa diversamente: “Hai una bella penna e uno stile tutto tuo”

Beart 5 – con “Non ci vediamo da un po’ “, ma Emma sceglie di non dargli la sedia e non li porta oltre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA