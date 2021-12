X Factor 2021, semifinale live/ Diretta, eliminato, finalisti: duetti con Samuele Bersani…

X Factor 2021, anticipazioni e diretta semifinale 2 dicembre

Grande attesa per la semifinale di X Factor 2021 in onda oggi, giovedì 2 dicembre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. Sono cinque i concorrenti che saliranno sul palco per conquistare la finalissima. Solo quattro riusciranno a staccare il biglietto per l’ultima puntata del talent show. Al termine della semifinale, infatti, un concorrente dovrà abbandonare definitivamente il palco di X Factor 2021. A sfidarsi, attraverso due manche di cover agguerittissime, saranno: Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow e gIANMARIA,

A condurre la semifinale di X Factor 2021, come sempre, Ludovico Tersigni. Al tavolo dei giudici ci saranno Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Tutti e quattro i giudici sperano di avere almeno un concorrente in finale col solo Manuel Agnelli che arriva alla semifinale con due concorrenti (Bengala Fire ed Erio), mentre per gli altri giudici hanno un solo rappresentante (Baltimora per Hell Raton, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma).

I duetti nella prima manche della semifinale di X Factor 2021

Duetti con grandi artisti nella prima manche della semifinale di X Factor 2021 per i cinque concorrenti in gara. Sul palco del Teatro Repower, Baltimora, sulle note del brano Resistenza duetterà con Fulminacci. Motta, invece, accompagnerà i Bengala Fire sulle note del brano Del Tempo Che Passa La Felicità. La Rappresentante di Lista salirà sul palco di X Factor 2021 per accompagnare Erio con cui canterà Amare.

Fellow, con Benjamin Clementine, regalerà al pubblico del talent show di Sky, una propria versione del brano I Won’t Complain. Infine, sul palco di X Factor, salirà uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico e più apprezzati dalla critica. Accanto a gIANMARIA ci sarà Samuele Bersani. I due si esibiranno sulle note di Spaccacuore.

La seconda manche della semifinale di X Factor 2021

Nella seconda manche della semifinale di X Factor 2021, invece, i semifinalisti si esibiranno sulle note dei brani assegnati nel corso della settimana dai quattro giudici. Baltimora canterà Altrove, uno dei brani più famosi di Morgan e che, durante la propria edizione del talent show, fu cantato anche da Noemi che faceva parte proprio della squadra di Morgan; i Bengala Fire proveranno a strappare il biglietto per la finalissima con un mash-up di due super hit rock: Sunny Afternoon deu The Kinks del 1967, e Chelsea Dagger dei The Fratellis.

Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead è il brano che eseguirà Erio mentre Fellow regalerà una propria versione di Dog Days Are Over di Florence + The Machine. Infine, gIANMARIA eseguirà Alexander Platz, brano scritto da Franco Battiato e portato al successo da Milva.



