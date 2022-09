X Factor 2022 audizioni 3a puntata/ Diretta, concorrenti: ultimi posti per i Bootcamp

X Factor 2022, audizioni: anticipazioni e diretta terza puntata

Nuovo appuntamento con X Factor 2022 che torna in onda oggi, giovedì 29 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con la terza e ultima puntata dedicata alle audizioni. Nella scorsa puntata non sono mancati i colpi di scena: dal duetto tra Fedez e Francesca sulle note di “Magnifico” per una sorprendente proposta di matrimonio, a una nonna che seduta in prima fila chiedeva giustizia per suo nipote Omar Ahmed, criticato da Fedez e Rkomi. La seconda puntata delle audizioni ha registrato 691mila spettatori medi con una share del 3,2%. Sui social, grazie alle 130mila interazioni totali in rilevazione linear e 142mila interazioni totali, l’hashtag ufficiale #XF2022 è entrato nei Trending Topic di Twitter al primo posto nel corso della messa in onda. Al timone ritroveremo Francesca Michielin, a lei è affidato il compito di accogliere gli aspiranti talenti. Con questa sera si chiude la fase delle audizioni: settimana prossima inizieranno i Bootcamp (6 e 13 ottobre) e seguirà la Last Call (20 ottobre), per definire la formazione delle squadre per i Live Show (dal 27 ottobre).

X Factor 2022, audizioni: i concorrenti

Quali concorrenti si presenteranno sul palco della terza e ultima puntata di X Factor 2022 dedicata alle audizioni? Sarà l’ultima occasione per i quattro giudici – Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico – di emanare gli ultimi verdetti delle Audition. Anche questa sera, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano, arriveranno una grande varietà di generi e tanti artisti che proporranno brani inediti. I concorrenti che non hanno convinto completamente la giuria avranno a disposizione un’ultima chance: affronteranno le Room Audition, nel quale potranno esibirsi per una seconda volta davanti ai giudici di XF 2022. Solo i migliori conquisteranno l’accesso ai Bootcamp, per i quali ciascun giudice avrà con sé un roster di 12 cantanti.

Come vedere in streaming la terza puntata delle audizioni di X Factor 2022

Come per primi appuntamenti, anche la terza puntata di X Factor 2022 può essere vista in streaming. Oltre alla diretta televisiva garantita da Sky Uno, infatti, il talent show è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Inoltre, la diretta streaming è garantita da Now. Tuttavia, anche chi non è abbonato a Sky o a Now, ha comunque la possibilità di seguire la nuova edizione di X Factor grazie alle repliche, trasmesse il mercoledì successivo, in prima serata su Tv8.

