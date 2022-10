X Factor 2022, Bootcamp/ Diretta e concorrenti: le scelte di Ambra e Daren D’Amico

X Factor 2022: la seconda puntata dedicata ai Bootcamp

Questa sera, giovedì 13 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno – in streaming su NOW – va in onda un nuovo appuntamento con X Factor 2022. Dopo gli switch di Rkomi e Fedez, è il momento dei Bootcamp di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. I due giudici dovranno formare i loro roster di talenti: ci saranno 12 artisti e 6 sedie da riempire. Come sempre, una volta esauriti i posti inizieranno gli switch. Ogni giudice potrà portare solo 6 talenti alla fase successiva delle Last Call, da cui emergeranno i 12 protagonisti dei Live Show di X Factor 2022, al via il prossimo 27 ottobre. Come la scorsa settimana, i giudici non impegnati con le selezioni – in questo caso Rkomi e Fedez – commenteranno le scelte dei loro colleghi. Ma anche il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano farà sentire la propria voce. Nel backstage, a gestire le reazioni a caldo dei 24 concorrenti, ci sarà Francesca Michielin.

X Factor 2022: le scelte di Fedez e Rkomi

Settimana scorsa Fedez e Rkomi hanno formato i loro roster, composti ciascuno da 6 talenti, con cui settimana prossima affronteranno le Last Call, l’ultima fase delle selezioni di X Factor 2022. Rkomi, new entry della giuria, ha scelto: Delì Lin, Manel, la band The violet end, Jacopo Rossetto (in arte Iako), il duo milanese Santi Francesi e Giorgia Turcato (Didì), ultimo switch del giudice. Per quanto riguarda Fedez, invece, il veterano della giuria di X Factor 2022 ha scelto: Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi), Marco Zanini, Wiem, Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda Riverditi e infine gli Omini. Il trio torinese sono l’unica band del roster di Fedez: in virtù del regolamento che obbliga i giudici a portare ai Live almeno una band, gli Omini hanno già in tasca il pass per l’ultima fase di XF2022!

X Factor 2022: Last Call e Live

Conclusasi la seconda parte dei Bootcamp, ci saranno le quattro le squadre composte da 6 artisti ciascuna. Questi 24 talenti settimana prossima affronteranno le nuovissime Last Call – nelle quali per la prima volta nella storia del programma sarà presente il pubblico – da cui emergeranno i 12 protagonisti – 3 per giudice – dei Live Show di X Factor 2022, che prenderanno il via il 27 ottobre. L’appuntamento con i Bootcamp di Ambra e Dargen D’Amico è fissato per giovedì 13 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. X Factor 2022 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata

