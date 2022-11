X Factor 2022 live, 4a puntata/ Diretta ed eliminato: ospite Giorgia. Serata inediti

Anticipazioni X Factor 2022, quarto Live 17 novembre

Questa sera, giovedì 17 novembre, alle 21.15 su Sky e in streaming su Now va in onda il quarto appuntamento con i Live di X Factor 2022, condotto da Francesca Michielin. Settimana scorsa il secondo Live ha registrato 644mila spettatori medi con una share del 3,2%, in leggera crescita rispetto alla settimana scorsa e +24% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno.

Sui social, grazie alle oltre 208mila interazioni, l’hashtag ufficiale #XF2022 è entrato ancora una volta direttamente al primo posto dei Trending Topic di Twitter. Nella puntata, ribattezzata “Hell Factor”, sono stati eliminati due concorrenti: Dadà, della squadra di Fedez, e Matteo Orsi, del roster di Dargen D’Amico. A questo quarto Live, quindi, tutti e quattro giudici si presentano con due artisti. La serata è dedicata agli inediti.

X Factor 2022: le assegnazioni del quarto Live

Scopriamo gli inediti degli 8 talenti in gara a X Factor 2022. Nella squadra di Fedez, LINDA presenterà il suo brano “Fiori sui balconi” (prodotto da BRAIL e JxN) e gli OMINI si esibiranno con “MATTO”, con la firma tra gli autori di Andrea Appino degli Zen Circus (prodotto da BRAIL e Gianmarco Manilardi). Nel roster di Ambra, Lucrezia riproporrà la canzone con cui si è presentata alle Audition “MOLECOLE” (prodotto da Simon Says! e Emil Yardo), mentre i Tropea porteranno il loro brano “Cringe inferno” (prodotto da Simon Says!). Nella squadra di Dargen D’Amico, i Disco Club Paradiso performeranno sulle note di “DCP” (prodotto da Big Fish) mentre Beatrice Quinta riporterà il brano delle sue Audition “Se$$o” (produzione di Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna). Infine per quanto riguarda la squadra di Rkomi, i SANTI FRANCESI faranno ascoltare “Non è così male” (prodotto dagli stessi Santi Francesi e Katoo) e Joėlle il suo brano dal titolo “Sopravvissuti” (prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini).

Giorgia ospite del quarto Live di X Factor 2022

Gli 8 brani inediti saranno disponibili nell’album X FACTOR MIXTAPE 2022, che sarà pubblicato nella notte di giovedì 17, non appena terminato il Live. Ospite del quarto Live è Giorgia, che presenterà con una performance inedita il suo ultimo singolo “Normale”, prodotto da Big Fish, che anticipa il nuovo album di inediti di prossima uscita. Un secondo dopo la fine della puntata partirà come sempre Hot Factor, condotto da Paola Di Benedetto.

La speaker di RTL 102.5 conduce anche l’Ante Factor, l’appuntamento che precede le puntate dei Live Show (a partire dalle ore 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW). Ricordiamo che i Live di X Factor 2022 vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8.

