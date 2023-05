X Factor 2023, annunciata nuova giuria e conduttore/ Svolta Dargen e fuori Rkomi, al suo posto torna…

X Factor 2023, qual è la giuria? Confermati Ambra Angiolini, Fedez e…

Sono stati annunciati i giudici e la conduttrice della prossima edizione di X-Factor. Francesca Michielin viene riconfermata alla conduzione dopo gli ottimi riscontri dell’ultima stagione. Riguardo i giudici, sono confermati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. La novità è rappresentata da Morgan che ritorna esattamente dopo 9 anni prendendo il posto di Rkomi rispetto alla scorsa stagione.

Secondo le indiscrezioni dell’ultima ora, anche Lazza era in lizza per entrare nel programma al posto di D’Amico, ma sembra che la produzione abbia optato per la riconferma dell’autore del brano ‘Dove si balla’ all’ultimo momento. Ricordiamo che le audition si terranno all’Allianz Cloud di Milano l’11, il 12, il 18 e il 19 giugno.

X Factor 2023, annunciata la giuria: la reazione dei fan

L’account ufficiale Instagram di X-Factor ha annunciato i vari giudici e la conduttrice attraverso dei post dedicati. Queste alcune reazioni dei fan del programma: “Era l’ora …con Agnelli sarebbero due giudici perfetti che sanno di musica”. “Finalmente uno che ci capisce veramente di musica”. I commenti sono per Morgan. Riguardo invece la Michielin: “Ottimo!!! Sei stata una sorpresa molto piacevole Francesca Michielin e io non vedo l’ora!!” Alcuni dubbi invece sulla riconferma di Ambra Angiolini: “Giustamente per controbilanciare l’immensa cultura di Morgan serviva il non capirci na beneamata mazza di questa”. Leggiamo inoltre: “Secondo me aveva più senso mettere la Michielin come giudice e Ambra come conduttrice…

