Settembre si avvicina e con lui anche l’inizio di tutti i programmi più attesi: Grande Fratello 2014, Temptation Island, Uomini e Donne e il famoso talent show X-Factor. Secondo le anticipazioni di Sky i giudici saranno quattro con Jake La Furia, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Paola Iezzi. A condurre sarà invece la cantante Giorgia, che si è distinta come brava presentatrice al Festival di Sanremo 2024. Quando inizia X-Factor? Per la gioia dei fan molto presto! Il 12 settembre ricomincia la “Festa della musica”, come da sottotitolo dell’edizione 2024.

Il claim parla chiaro, ci sono i quattro giudici che partecipano ad una festa e ad un certo punto arriva Giorgia, che si unisce alla festa. Quest’anno le aspettative sono altissime, soprattutto perché si vuole risollevare un po’ la questione degli ascolti, che negli ultimi anni sono calati drasticamente. Il cambio dei giudici con l’addio definitivo di Morgan e del vecchio team di certo non ha giovato, ma gli autori sanno bene su chi puntare, con una cantante amata dal pubblico e Manuel Agnelli, che non è nuovo a questa esperienza.

Il conto alla rovescia è iniziato e stavolta è ufficiale! X-Factor inizia il 12 settembre 2024 con tantissimi nuovi talenti e diverse novità. Il programma verrà trasmesso come al solito su Sky e sarà visibile su NOW in streaming. Una delle novità di quest’anno, oltre a Giorgia nuova conduttrice di X-Factor, è quella di dare molto più spazio ai giudici, che dovranno portare sul tavolo le loro idee in base alla loro esperienza. Tutto ciò per risollevare il programma, creando un ambiente che sia di nuovo stimolante come una volta. Nella prossima edizione di X-Factor 2024 ci saranno ben tre puntate in cui andranno in onda le Audizioni, mentre altre due saranno registrate all’Allianz Cloud di Milano, luogo dove si terranno i famosi Bootcamp.

Assisteremo poi alla classica serata dell’Home Visit in cui i concorrenti si scontreranno in modo da far eleggere alla giuria i dodici finalisti ufficiali del programma. Intanto, spuntano i primi spoiler dei giudici insieme. Jake La Furia, in particolare, ha parlato di quanto si sia trovato bene con gli altri giudici, spiegando che durante le prove hanno legato molto sotto il punto di vista umano. “Sarà l’anno del divertimento”, ha spiegato, e speriamo abbia proprio ragione! Una volta svelati poi i concorrenti ufficiali decisi agli Home Visit, inizierà il programma vero e proprio a partire da ottobre, in diretta dal famoso Teatro Repower.