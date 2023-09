X Factor 2023, audizioni 1a puntata/ Diretta, concorrenti e giudici: parte la caccia a 12 talenti

X Factor 2023: anticipazioni e diretta prima puntata audizioni

L’attesa è finalmente finita. Giovedì 14 settembre, dalle 21.15 su Sky Uno, va in onda X Factor 2023. Si tratta di un’edizione importante, ricca di novità e che punta alla ricerca di dodici talenti che parteciperanno, poi, ai live divisi in quattro squadre. Il timone della conduzione resta ancora nelle mani di Francesca Michielin che, assente in conferenza stampa, sarà sul palco per condurre i live. Tre le novità importanti: la riapertura dei casting con tantissimi ragazzi in fila per partecipare alle audizioni, protagoniste della prima puntata; il ritorno delle Home Visit in esterna e la creazione del talento.

L’obiettivo di ogni giudice sarà quello di prendere in squadra dei talenti grezzi per trasformarli in veri e propri talenti come accaduto, in passato, con i Maneskin, Marco Mengoni, la stessa Francesca Michielin, Noemi, Michele Bravi e tanti altri. La regola principale per superare le audizioni è, naturalmente, quella di ottenere tre sì dai giudici.

I giudici di X Factor 2023

I giudici di X Factor 2023 sono Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez, confermati dalla scorsa edizione e Morgan che sostituisce Rkomi e che torna a ricoprire tale ruolo dopo diverso tempo avendo, in passato, contribuito alla vittoria di importanti talenti tra cui lo stesso Mengoni. Nella prima puntata delle audizioni, i giudici cominciano ad ascoltare la voce degli aspiranti concorrenti per cercare quel diamante grezzo da trasformare in un diamante puro, ma cosa cercano effettivamente i giudici?

“Cerco gente che come me se ne freghi e porti qualcosa che può anche essere démodé, ma è vera. Non voglio un mondo di cloni”, le parole di Ambra in conferenza stampa. “Ho visto subito la ricerca di progetti che avessero bisogno di un indirizzo da prendere“, le parole di Fedez mentre Dargen D’Amico ha detto – “Dal mio punto di vista conta moltissimo la ricerca dei brani, è questo che a me interessa. Mi piace emozionarmi per un brano“. E Morgan? “La voce è un veicolo importante ma è importante anche cosa una persona ha da dire”.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2023

X Factor 2023, dalle 21.15, è visibile su Sky Uno. Tuttavia, il talent show di Sky può essere visto anche in diretta streaming su Now. Anche chi non ha un abbonamento Sky o Now, tuttavia, potrà seguire la ricerca dei nuovi talenti della musica italiana. In quest’ultimo caso, però, sarà necessario aspettare qualche giorno.

La prima puntata di X Factor 2023 dedicata alle audizioni, infatti, sarà trasmessa in chiaro, su Tv8, in prima serata, mercoledì 20 settembre.











