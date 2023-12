X Factor 2023, finale/ Diretta, vincitore e duetti: Gianni Morandi super ospite

X Factor 2023: anticipazioni e diretta finale

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 7 dicembre, alle 21.10, Sky Uno trasmette la finalissima di X Factor 2023. A contendersi la vittoria saranno Maria Tomba, Stunt Pilots, Il solito Dandy e Sarafine. Al timone del talent show ci sarà sempre Francesca Michielin mentre, per l’ultima volta, si siederanno al tavolo dei giudici Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico che, dopo aver selezionato i concorrenti sin dalle audizioni, sono pronti a scoprire il nome del vincitore che sarà decretato dal pubblico. La protagonista indiscussa della serata sarà la musica. Oltre alle varie esibizioni dei quattro finalisti, il pubblico di Sky potrà divertirsi anche in compagnia di Gianni Morandi, super ospite della finalissima.

Sul palco, tuttavia, ad esibirsi in diretta, non saranno solo i concorrenti e Gianni Morandi, ma anche altri ospiti musicali che affiancheranno i finalisti durante la manche dedicata ai duetti.

X Factor 2023: tre manche per la finalissima

Sarà una serata lunga e ricchissima quella della finalissima di X Factor 2023. Sono tre le manche che i quattro concorrenti dovranno affrontare per portare a casa la vittoria. Nel corso della prima manche, Maria Tomba, Stunt Pilots, Il solito Dandy e Sarafine si esibiranno in un carosello senza interruzione. Ogni cantante canterà un medley dei brani rappresentativi del percorso fatto all’interno del talent show.

Nella seconda manche, invece, andranno in scena i duetti in compagnia di nomi di spicco della musica italiana e, nella terza ed ultima manche, gli artisti in gara porteranno sul palco i loro inediti, Crush di Maria Tomba, Malati di gioia di Sarafine, Solo tu de Il solito Dandy e Imma Stunt degli Stunt Pilots.

X Factor 2023: i duetti

Duetti molto interessanti per i quattro finalisti di X Factor 2023 pronti a sfoggiare tutto il loro talento per portare a casa la vittoria. Il Solito Dandy accoglierà sul palco Francesco Gabbani, uno dei cantautori più amati degli ultimi anni. SARAFINE canterà con gli Ofenbach, duo francese di musica elettronica che ha conquistato il mondo.

Omar Pedrini, invece, affiancherà Stunt Pilots e, infine, Maria Tomba si esibirà insieme a Myss Keta. Quattro duetti molto diversi tra loro e che hanno già entusiasmato il pubblico, in fermento in attesa dell’inizio della finale, una delle più attese delle ultime edizione.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2023

La finalissima di X Factor 2023 potrà essere vista in diretta tv alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in simulcast in chiaro live anche su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Come sempre, è garantita anche la diretta streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW.

