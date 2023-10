X Factor 2023, Home Visit/ Diretta e concorrenti: Fedez, Dargen D’Amico, Ambra e Morgan formano le squadre

X Factor 2023, home visit: anticipazioni e diretta 19 ottobre

L’attesa sta per finire. Dopo le audizioni e i bootcamp, arriva il momento degli home visit di X Factor 2023. Il talent show di Sky torna in onda oggi, giovedì 19 ottobre con l’imperdibile appuntamento con gli Home Visit. Tra i talenti selezionati ai bootcamp, non tutti riusciranno ad arrivare sul palco dei live che prenderanno ufficialmente il via giovedì 26 ottobre. Per i giudici Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan è arrivato il momento di scegliere i tre talenti delle rispettive squadre da portare ai live. Per gli aspiranti concorrenti di X Factor, quella di questa sera, sarà l’ultima occasione per convincere il proprio giudice a credere nel loro talento.

Tra i 20 artisti selezionati, cinque per ciascun giudice, solo in dodici riusciranno ad arrivare al palco dei live di X Factor 2023. La scelta sarà presa singolarmente dai singoli giudici al termine di alcune prove che gli aspiranti concorrenti dovranno superare.

X Factor 2023, home vsit: le scelte di Ambra, Fedez, Morgan e Dargen D’Amico

Gli home visit di X Factor 2023 si svolgeranno in un’atmosfera intima e privata, lontani da ogni tipo di distrazione. Fedez, Ambra, Morgan e Dargen D’Amico, insieme ai rispettivi cinque talenti selezionati ai bootcamp, trascorreranno due giorni interi lontani dalla città e in un luogo particolare durante i quali li metteranno a dura prova.

Non si conoscono, per il momento, cosa accadrà esattamente durante gli home visit, ma tutti e 20 i concorrenti si metteranno alla prova cantando cover, inediti e anche affrontando brani molto diversi dal proprio repertorio. Un modo per capire se i talenti che sono riusciti ad arrivare agli home visit meritino davvero di arrivare al palco dei live. Al termine dei due giorni, i giudici annunceranno i nomi dei dodici concorrenti dei live.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2023

Per vedere in diretta televisiva gli home visit di X Factor 2023 l’appuntamento è per questa sera alle 21.15 su Sky Uno. Il talent show, inoltre, può essere seguito anche in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go, Sia per sky che per NOW, tuttavia, è necessario un abbonamento. Per chi, invece, non ha un abbonamento, è possibile seguire la puntata il mercoledì su Tv8.

