X Factor 2024, anticipazioni prima puntata 26 settembre

Giovedì 26 settembre, in prima serata, torna l’appuntamento con la musica di X Factor 2024 che, dopo le prime due puntate dedicate alle audizioni, continuerà a selezionare aspiranti concorrenti. Quella in onda oggi, infatti, è l’ultima puntata dedicata alle audizioni al termine delle quali saranno noti i nomi di tutti i concorrenti che parteciperanno, poi, ai bootcamp in programma il 3 e il 10 ottobre. Prima dei live che cominceranno il 24 ottobre, ci saranno gli home visit in onda il 17 ottobre.

Sul palco, ad accogliere i concorrenti, ci sarà come sempre, Giorgia che è sempre più a suo agio nelle vesti di conduttrice. Sarà Giorgia a raccogliere le emozioni e le sensazioni degli aspiranti concorrenti che proveranno a strappare almeno tre sì alla giuria per superare la fase delle audizioni.

X Factor 2024: chi conquista l’X pass?

Una delle novità della nuova edizione di X Factor è la possibilità di utilizzare l’X pass che permette ai giudici Jack La Furia, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Achille Lauro di promuovere un aspirante talento direttamente alla fase dei Bootcamp senza dipendere dai tre sì della giuria. Jake La Furia l’ha utilizzato per i Potara nel corso della prima puntata delle Audizioni mentre nella scorsa puntata è stata Paola Iezzi ad utilizzare l’X pass per la 23enne di Pordenone Laura Fetahu.

Solo Achille Lauro e Manuel Agnelli, dunque, non hanno ancora utilizzato l’X pass che potrebbero utilizzarlo questa sera. Durante la fase dei bootcamp, infatti, non è più possibile utilizzare questo, nuovo strumento a disposizione dei giudici.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2024

X Factor continua ad appassionare tantissime persone amanti della musica che, ogni settimana, si sintonizzano su Sky Uno per seguire la puntata in diretta televisiva che prende il via alle 21.15. Il talent show musicale, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming su Now visibile, esattamente come Sky, dietro la sottoscrizione di un abbonamento. In chiaro, X Factor è visibile su Tv8, ogni martedì.

