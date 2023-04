X Factor Italia: Morgan torna nel ruolo di giudice/ Prenderà il posto di Rkomi

A volte ritornano: Morgan ad un passo dal ritorno nei panni di giudice ad X Factor Italia

La prossima stagione televisiva inizia già a prendere forma e diversi format affermati tra i vari palinsesti si apprestano a cambiare forma e volto. Anche la prossima edizione di X Factor Italia sembra pronta a regalare grandi novità dal punto di vista dei protagonisti, in particolare nel merito della giuria. Come riportato dal portale online Leggo, al banco dei giudici potrebbe esserci una lieta sorpresa per i più nostalgici: Morgan sarebbe pronto a vestire nuovamente i panni di giudice del talent targato Sky.

Dopo 9 anni di attesa, Morgan è dunque pronto a rivivere le emozioni che coincidono con il ruolo di giudice di X Factor. Già ai tempi delle prime edizioni, in onda sulla Rai, il suo apporto era particolarmente apprezzato al punto da essere considerato tra i giudici più iconici tra i tanti che si sono passati il testimone nel corso degli anni. A fare spazio per il ritorno dell’ex leader dei Bluvertigo dovrebbe essere Rkomi; la sua esperienza come giudice nella scorsa edizione è stata comunque apprezzata. Sempre secondo il portale Leggo, per l’ufficialità mancherebbe davvero poco, questione di formalità e firme che presto potrebbero sancire il grande ritorno di Morgan ad X Factor Italia.

Prossima edizione X Factor Italia: con l’arrivo di Morgan confermato il resto del cast

L’indiscrezione del ritorno di Morgan nel banco dei giudici di X Factor Italia era tra l’altro quasi nell’aria. Nella scorsa edizione, il suo intervento come ospite lasciava quasi presagire un senso di malinconia da ambo le parti e più nostalgici già inneggiavano al grande ritorno. Oltre all’ipotetico ruolo dell’ex volto dei Bluvertigo, potrebbero esserci corpose novità anche per altri volti noti del talent show targato Sky. Stando a quanto riportato da Leggo, il resto della giuria non dovrebbe subire grossi stravolgimenti; oltre all’addio di Rkomi per fare spazio a Morgan, arrivano conferme sulla permanenza di Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez.

Proprio Fedez è da considerare tra le certezze della prossima edizione di X Factor Italia; il rapper, celebrando l’edizione appena conclusa – come riporta Leggo – confermò la sua presenza anche per la prossima stagione. “E’ stata un’edizione in cui finalmente ho respirato l’aria che c’era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono“. Sul fronte conduzione, sembra irremovibile anche la posizione di Francesca Michielin che in questo ruolo inedito ha dimostrato caparbietà e soprattutto credibilità.











