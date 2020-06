X-men – Conflitto finale/ Video, su Italia 1 il film sui personaggi Marvelffff

X-men – Conflitto finale andrà in onda su Italia 1 in prima serata alle ore 21.30 di oggi, 24 giugno, e rappresenta il terzo capitolo della famosa saga cinematografica tratta dai fumetti degli X-Men. La pellicola è stata diretta da Brett Ratner nel 2006 ed è il sequel di X-Men 2 basato sull’omonimo gruppo di personaggi della Marvel Comics. Nello specifico la trama di questo film è ispirata alla Saga di Fenice Nera ma anche alla saga Talenti, entrambe molto amate dai fan del fumetto. Il film è uscito in contemporanea nelle sale italiane e statunitensi alla fine di maggio del 2006 ed è stato in precedenza presentato a Cannes come fuori concorso.

X-men – Conflitto finale, la trama

Le vicende di X-men – Conflitto finale si aprono con una scena ambientata vent’anni prima degli eventi, con Charles Xavier e Erik Lehnsherr che salvano Jean Grey e le offrono aiuto per controllare i suoi grandi poteri nel tentativo di evitare che si faccia distruggere da tale potenza. La scena successiva si focalizza invece su un nuovo personaggio, Warren Worthington III che viene scoperto dal padre a possedere un paio di splendide ali.

Le vicende tornano allora nel presente, dove Wolverine e Tempesta stanno addestrando alcuni mutanti più giovani nella Stanza del Pericolo per poterli inserire nella squadra degli X-Men ed aiutarli ad imparare ad usare il proprio potenziale. Lo svolgimento degli eventi ha però inizio quando il segretario degli affari mutanti raggiunge Xavier per comunicargli che la società di Warren Worthington (padre del mutante visto in precedenza) pare abbia sviluppato una cura per il gene mutante. Questo spacca le fazioni che si ritrovano da una parte a considerare una cura come un miracolo per sfuggire alla maledizione che gli opprime e liberarsi così del fardello dei loro poteri, e dall’altra chi percepisce la cura come una sorta di sterminio della razza. Magneto dunque si pone a capo di quest’ultima fazione e unisce tutti i mutanti possibili per riuscire a risolvere questa situazione. Il siero inoltre altri non è che un farmaco ricavato dal DNA di un mutante che ha il potere di annullare i poteri di chiunque gli si trova vicino per cui non è nato strettamente in laboratorio ma è sempre parte del mondo dei mutanti. Quale fazione avrà la meglio in questa sfida per la sopravvivenza della razza mutante?

