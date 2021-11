X-Men le origini Wolverine/ Su Italia 1 Hugh Jackman torna nei panni del supereroe

X-Men le origini Wolverine, film di Italia 1 diretto da Gavin Hood

X-Men le origini Wolverine va in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21,30 di oggi, 17 novembre. Di genere fantasia, avventura, fantascienza e avventura, la pellicola è diretta da Gavin Hood. Il lungometraggio è dedicato al supereroe della Marvel ed è il primo dedicato agli X Men, infatti sui famosi eroi dei fumetti, negli anni successivi, sono stati girati tanti sequel e spin off. Gli interpreti sono: Hugh Jackman, Liev Schreiber, Lynn Collins, Ryan Reynolds, Taylor Kitsch, Dany Huston, Victor Creed.

Wolverine inseguito da militari in una delle tante scene cruciali, fa a fette una macchina che perde il controllo, quando il mezzo si rovescia, non sono più presenti i segni della lama. Logan durante la narrazione, ha ottenuto un giubbotto che lo deve accompagnare sempre, peccato che quando perde la memoria non ha addosso nessun giubbotto. All’inizio del film durante la scena girata in prigione, Victor ha un topo sul braccio sinistro, ma subito dopo il topo non c’è più. La casa natale di Wolverine del 1845, sembra essere dotata di energia elettrica, ma in realtà, solo nel 1880 fu introdotto l’utilizzo dell’illuminazione elettrica per uso domestico.

X-Men le origini Wolverine, la trama del film: prima che diventasse un supereroe

La storia di X-Men le origini Wolverine è ambientata nel 1845, in Canada, dove un bambino molto ricco trascorre il suo tempo insieme al giardiniere di famiglia. Purtroppo, Victor il giardiniere in preda ai fumi dell’alcool, uccide il padre e il piccolo James ha uno shock tale da risvegliare i suoi poteri nascosti. La madre, sconvolta dalle sembianze del figlio, lo costringe alla fuga e Victor lo segue promettendo di averne cura come un fratello minore. I due sono dotati entrambi di super poteri e così partecipano a vari eventi bellici del diciannovesimo e ventesimo secolo, anche perché sono immortali. Un colonnello, visibilmente attratto dai poteri dei due personaggi, li arruola nella sua squadra formata da altri mutanti.

James, non riuscendo ad apprezzare del tutto la sua nuova vita, decide di ritornare in Canada dove incontra una ragazza di nome Kayla e se ne innamora costruendo con lei una nuova vita. La quotidianità, purtroppo viene interrotta dalla visita di un compagno delle squadra il quale gli annuncia che qualcuno sta ammazzando tutti i membri del loro gruppo. James è costretto a fare i conti con la realtà dopo una terribile perdita e scoprendo che il responsabile è proprio Victor. La vendetta è dietro l’angolo ed è così che James si trasforma in Wolverine con l’obbiettivo di porre fine a tutti gli inganni e delusioni subite anche da chi credeva suo amico.

Video, il trailer del film “X-Men le origini Wolverine”





