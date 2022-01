Xhaka alla Roma?/ Calciomercato: lo svizzero può arrivare se parte Diawara

CALCIOMERCATO NEWS: TORNA DI MODA XHAKA ALLA ROMA

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Granit Xhaka alla Roma sembrava essersi concluso la scorsa estate quando il calciatore aveva poi rinnovato il suo contratto con l’Arsenal. Ora in scadenza con i Gunners nel giugno del 2024, Xhaka non ha trovato lo spazio che sperava nella stagione attualmente in corso complice anche un infortunio oltre che le scelte dell’allenatore e per questa ragione si è tornato a parlare della sua possibile partenza.

Il ventinovenne svizzero potrebbe essere l’ultimo tassello utile da consegnare a mister José Mourinho per completare il centrocampo giallorosso, già rafforzato dal direttore generale Pinto con gli acquisti di Ainsley Maitland-Niles proprio dall’Arsenal e di Sergio Oliveira dal Porto, lasciando di stucco anche l’allenatore lusitano. L’arrivo di Xhaka è tuttavia al momento frenato da una partenza che non si è ancora concretizzata.

CALCIOMERCATO NEWS: XHAKA ALLA ROMA E’ ANCORA POSSIBILE

Le chances di vedere Granit Xhaka alla Roma entro la chiusura del calciomercato invernale potrebbero dunque essere buone se i capitolini completeranno la cessione di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano, di ritorno dalla Coppa d’Africa, ha dato il via libera per salutare Trigoria e sulle sue tracce si registra la forte presenza del Valencia, squadra in cui lo stesso calciatore avrebbe deciso di trasferirsi come spiegato anche dal suo procuratore nelle scorse ore.

