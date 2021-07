Xhaka alla Roma?/ Calciomercato news, l’Arsenal aspetta un rilancio

CALCIOMERCATO NEWS, XHAKA VERSO LA ROMA

A Trigoria si sta lavorando sia in campo che in ufficio per questa sessione di calciomercato e le voci più insistenti riguardano il possibile arrivo di Granit Xhaka alla Roma. Il centrocampista svizzero di proprietà dell’Arsenal è stato individuato da tempo come l’obiettivo principale per rinforzare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore José Mourinho e la trattativa sarebbe ormai già ben avviata. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica di football.london, la Roma sarebbe pronta a proporre ai Gunners una nuova offerta rilanciando quella iniziale così da avvicinarsi maggiormente alla richiesta dei londinesi. La somma che i giallorossi dovrebbero presentare sarà dunque superiore ai 20 milioni di euro sebbene anche lo stesso calciatore abbia espresso la volontà di non proseguire il suo rapporto con l’Arsenal, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023.

Calciomercato Roma / Il general manager Pinto conferma l'arrivo di Matias Vina

CALCIOMERCATO NEWS, ANCHE PINTO CONFERMA

Le possibilità di vedere Xhaka alla Roma aumentano quindi con il passare delle ore. L’Arsenal si è già assicurato il ventunenne Albert Lokonga dall’Anderlecht ed il suo arrivo metterebbe in discussione l’impiego in campo dello svizzero. Lo stesso general manager giallorosso Tiago Pinto non ha negato la trattativa ai tifosi che gli chiedevano informazioni fuori da Trigoria spiegando: “Il mercato va bene, arriva Vina. Xhaka? Vediamo, uno per volta.”

