xXx – Il ritorno di Xander Cage, diretto da D.J. Caruso

Mercoledì 20 novembre, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21:35, il film d’azione del 2017 dal titolo xXx – Il ritorno di Xander Cage. La pellicola è una coproduzione tra Stati Uniti, Cina e Canada ed è diretta dal regista D.J. Caruso, noto per aver curato le riprese di diverse serie tv di successo, come Dark Angel e Smallville. Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Vin Diesel, che aveva già preso parte ai primi 2 capitoli della saga: xXx (2002) e xXx 2: The Next Level (2005). Al suo fianco ancora una volta l’attore Samuel L. Jackson, noto anche per il personaggio di Nick Fury nell’Universo Cinematografico Marvel.

Nel cast del film xXx – Il ritorno di Xander Cage anche l’attrice statunitense Toni Collette, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Lynn Sear in The Sixth Sense – Il sesto senso (2000), e l’attrice di origini bulgare Nina Dobrev, diventata famosa a livello internazionale per la sua partecipazione alla serie tv di successo The Vampire Diaries.

La trama del film xXx – Il ritorno di Xander Cage: un’arma potentissima che dirotta i satelliti

xXx – Il ritorno di Xander Cage riprende le avventure dell’agente Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson), arrivato in Brasile per convincere il grande campione del calcio Neymar Jr., affinché si unisca alla sua squadra. Purtroppo, mentre i due stanno parlando, un misterioso satellite li colpisce provocandone la morte. Il responsabile di questo terribile evento è il crudele Xiang (Donnie Yen), un ex agente del xXx che è riuscito a mettere le mani su un’arma letale denominata “vaso di Pandora”.

Questo evoluto marchingegno riesce a prendere il controllo dei satelliti che si muovono intorno al nostro pianeta, dirottandoli secondo i suoi desideri.

La situazione è a dir poco disperata, così l’agente dei servizi segreti Jane Marke (Toni Collette),chiede l’intervento di uno dei migliori agenti sul campo, Xander Cage (Vin Diesel).

Cage forma una nuova squadra e inizia la caccia all’uomo, arrivando su un’isola sperduta dove si nasconde il terribile criminale. In realtà, l’agente scoprirà ben presto che ci sono molti misteri legati a quest’arma e di essere solo una pedina di un gioco molto più grande.