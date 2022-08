Yacht di 40 metri affondato al largo di Catanzaro Marina/ Video, salvate 9 persone

Uno yacht di 40 metri, partito da Gallipoli e diretto a Milazzo, è affondato a circa 9 miglia al largo di Catanzaro Marina: il video è stato pubblicato dalla Guardia Costiera di Crotone, che ha condotto le operazioni di salvataggio. Per soccorrere coloro che erano a bordo, come riportato dall’agenzia di stampa Askanews, sono stati utilizzati una motovedetta CP321 del Comando locale, una unità operante nel dispositivo Frontex e un rimorchiatore di stanza presso lo stesso porto calabrese.

Siccità, ingaggiato rabdomante a Baiardo/ Andrà pure in tenuta Berlusconi a Portofino

Alla fine tutte le nove persone che si trovavano nell’imbarcazione, di cui quattro passeggeri e cinque membri dell’equipaggio, sono stati portati in salvo. Per lo yacht di lusso invece non c’è stato nulla da fare. I tentativi di spiaggiamento, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si sono rivelati inutili, così si è inabissato in breve tempo e tuttora si trova sottacqua.

Gemelle sposano gemelli: loro figli sono geneticamente fratelli/ "Hanno stesso Dna"

Yacht di 40 metri affondato al largo di Catanzaro Marina: il video della Guardia Costiera

Il video pubblicato dalla Guardia Costiera di Crotone mostra proprio la lenta agonia dello yacht di 40 metri che è affondato a circa 9 miglia al largo di Catanzaro Marina. Le operazioni di salvataggio delle nove persone che erano a bordo dell’imbarcazione, come riportato da Askanews, sono state piuttosto difficoltose a causa del maltempo.

È stata intanto aperta una indagine con l’obiettivo di chiarire le cause che hanno portato all’inabissamento della nave di lusso, che era partita da Gallipoli in direzione di Milazzo. Al momento non sono state rese note le ipotesi degli inquirenti in merito. È certo, però, che le condizioni meteorologiche non hanno favorito la situazione.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Ema: 1 settembre valutazione dei vaccini aggiornati

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA