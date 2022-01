Yahia Fofana alla Fiorentina?/ Calciomercato: un nuovo giovane portiere dal Le Havre

In queste frenetiche ore di calciomercato sta emergendo l’indiscrezione riguardante la possibilità di vedere Yahia Fofana alla Fiorentina entro la fine della sessione invernale. Secondo le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, il giovane estremo difensore di proprietà del Le Havre ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, ovvero proprio al termine di questa stagione, e la dirigenza del club toscano avrebbe preso contatto con i suoi rappresentanti per discuterne il prossimo tesseramento.

Non è tuttavia ancora del tutto chiaro se l’intenzione della Fiorentina sia quella di aggiudicarselo subito oppure di attendere l’estate, così da discutere del suo arrivo da svincolato ma rischiando comunque di incappare in un’asta di mercato dove a spuntarla sarà la squadra in grado di offrirgli l’ingaggio più elevato. Nel primo caso gli italiani dovranno comunque versare ai francesi un indennizzo che soddisfi tutte le parti.

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI YAHIA FOFANA ALLA FIORENTINA

Le chances che l’approdo di Yahia Fofana alla Fiorentina si possa realmente concretizzare sono tutte da verificare nel corso di questo gennaio di calciomercato. I gigliati, attivissimi in questa finestra invernale, sono al lavoro su più fronti ma seguono con attenzione pure Fofana, il quale in quest’annata ha sin qui subito 13 reti in 19 presenze con la sua attuale squadra nella seconda divisione del calcio francese.

