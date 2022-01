Yanez e James Brooke/ Chi sono il braccio destro “Kabir Bedi” e l’acerrimo nemico di Sandokan

Yanez, chi è il fidato alleato di Sandokan

Yanez e James Brooke chiamato anche “Rajah Bianco”, sono due personaggi di Sandokan, la serie televisiva interpretata da Kabir Bedi che ha reso l’attore indiano una star mondiale. Sandokan, nelle sue avventure, poteva contare sul totale appoggio di Yanez, un corsaro portoghese che segue fedelmente il bornese Sandokan nel ciclo indo-malese. I due, nel romanzo di Emilio Salgari, si incontrano quasi casualmente mentre stava viaggiando su una nave verso Labuan. La nave venne, successivamente, attaccata proprio da Sandokan e dai suoi compagni, i quali catturarono Yanez e lo condussero a Mompracem. Sandokan, però, abituato a non uccidere i prigionieri, risparmò la vita anche a Yanez che, con il tempo, divenne per lui più di un fratello.

Yanez è considerato una specie di pirata gentiluomo. È affascinante, prestante fisicamente, slanciato ed attraente. A differenza di Sandokan si fa notare per la carnagione chiara, gli occhi azzurri, i baffi neri e l’eterna sigaretta in bocca. Con la sua fedeltà d’animo, inoltre, diventa per Sandokan una delle poche persone di cui fidarsi.

James Brooke: chi è l’acerrimo nemico di Sandokan

Se Yanaez è la persona su cui può contare totalmente Sandokan, James Brooke chiamato anche “Rajah Bianco” è il suo antagonista. Considerato l’acerrimo nemico della tigre della Malesia, James Brooke è stato un avventuriero e politico britannico, Rajah di Sarawak, nonché Governatore di Labuan e del Borneo britannico, dal 1842 fino alla morte come si legge su Wikipedia. Il suo nome diventa popolare grazie al romanzo I pirati della Malesia del ciclo malese di Emilio Salgari.

Il suo soprannome è “sterminatore dei pirati” e racchiude tutto l’odio che prova nei confronti di Sandokan, considerato il pirata per eccellenza. Nella miniserie interpretata da Kabir Bedi, è stato interpretato dall’attore Adolfo Celi.

