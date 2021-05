Yankee Pascià/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler (oggi, 9 maggio 2021)

Yankee Pascià va in onda su Rete 4 attornoalle ore 17 di oggi, domenica 9 maggio. Si tratta di una commedia a tratti drammatica girata nel 1954 dal regista Josep Pevney e che vede come protagonisti principali gli attori Jeff Chanlder e Rhonda Fleming. Il cast, molto nutrito, vede tra i suoi volti più noti anche Mamie Van Doren e Lee Cobb.

Si tratta di un’opera datata, ma che sicuramente può attirare un pubblico maggiormente maturo anche per i tanti riferimenti ai film dell’epoca. Costruito bene, grazie a una regia magistrale, rappresenta un vecchio modo di fare film forse addirittura superiore a quello che vediamo ai giorni nostri. Non tutti però potrebbero capire.

Yankee Pascià, la trama del film

La storia di Yankee Pascià narra la vicenda di Jason Starbuck, un ricco commerciante di pellicce che dalla sua dimora nelle montagne si avventura fino alla città di Salem in Massachusetts per vendere bene le sue preziose merci e guadagnare. Una volta giunto in città l’uomo si innamora della bellissima Roxana Reil e decide di avventurarsi con lei in un viaggio con destinazione la Francia.

Durante la navigazione però, l’imbarcazione con a bordo la coppia viene attaccata da un inatteso raid di pirati. Questi ultimi rapiscono Roxana e la portano fino in Marocco, dove sarà venduta come schiava per terminare poi in un harem. A questo punto Jason farà di tutto per strappare la sua amata alla prigionia e riprendere il loro idillio.

