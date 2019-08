Yari Carrisi e Asia Argento/ Figlio di Al Bano e Romina immortala attrice in una foto

Asia Argento non è sparita del tutto dai social, anche grazie ai suoi amici. L’attrice, che ha disattivato i suoi account, è protagonista di uno scatto pubblicato da Yari Carrisi sul suo profilo Instagram. «Silver Asia», la didascalia scelta dal figlio di Al Bano e Romina Power. Di poche parole Yari, preferendo far “parlare” la foto in bianco e nero in cui l’attrice è ripresa dal basso. Pochi dettagli dunque: c’è la localizzazione a Roma che lascia dunque intuire che i due si siano incontrati nella Capitale. La foto comunque è stata apprezzata dai followers di Yari Carrisi. Oltre un centinaio di “like” e un «Bellissima» tra i commenti apparsi. Uno scatto ben riuscito comunque, di sicuro non ha suscitato le stesse polemiche di quello usato per la copertina del nuovo numero di “DUST” in cui Asia era ritratta insieme al padre Dario Argento. Lo shooting dalle atmosfere gotiche e spettrali, degne dei film con cui il regista italiano ha raggiunto il successo, non sono piaciute.

YARI CARRISI E ASIA ARGENTO: LA FOTO CONVINCE…

Asia Argento e il padre Dario sono stati fotografati in un parco di Roma. Entrambi erano vestiti con due lunghi cappotti modello trench, lei in pelle e lui in cachemire. Il volto pallido li faceva però assomigliare a dei fantasmi. Le immagini, condivise da Dario Argento sul suo account Instagram, hanno calamitato subito l’attenzione dei fan e degli appassionati di cinema horror. Ma se lui raccoglie il plauso dei social, il web invece non riserva lo stesso trattamento alla figlia Asia che invece viene presa di mira dagli haters. L’attrice è stata infatti attaccata su tutti i fronti, del resto è anche questo il motivo per il quale ha chiuso più di un anno fa il suo account su Instagram. Ma l’hashtag a suo nome è ricco di commenti feroci nei suoi confronti. Lo ha usato peraltro anche Yari Carrisi, che però ha sortito un effetto diverso, visto che il suo scatto è piaciuto.Intanto qualcuno comincia a interrogarsi sulla loro amicizia…

Visualizza questo post su Instagram Silver Asia #asiaargento Un post condiviso da Yari Power (@yaripower) in data: 1 Ago 2019 alle ore 2:52 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA