Al Bano e Romina Power, Signore e Signori/ Concerto Arena di Verona, diretta: scaletta e ospiti

Venerdì 12 luglio, in prima serata su Raiuno, per tutti i nostalgici, va in onda la replica integrale dello show “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”, che, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015, sono tornati a cantare insieme nello spendido scenario dell’Arena di Verona. Un evento unico per i fans di Al Bano e Romina che sognavano da anni di rivederli insieme. A distanza di tantissimi anni dalla fine del matrimonio e del loro sodalizio professionale, il leone di Cellino San Marco e Romina Power hanno formato nuovamente la coppia più bella della musica italiana e, nell’appuntamento di questa sera, i fans potranno riascoltare i loro più grandi successi.

Gli ospiti di Al Bano e Romina Power

Sul palco dell’Arena di Verona, Al Bano e Romina Power, in occasione del concerto che ha segnato il loro ritorno sulla scena musicale, non erano soli. Ad accompagnare le esibizioni dei due artisti c’era un’orchestra che ha suonato dal vivo rendendo l’atmosfera ancora più magica e un corpo di ballo formato da 40 elementi. Al Bano e Romina, inoltre, sono stati affiancati anche da tantissimi ospiti che, prima di essere colleghi, sono soprattutto amici come Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo. Grandi artisti che, insieme ai padroni di casa, hanno regalato dei momenti indimenticabili al pubblico.

Al Bano e Romina Power, Signore e Signori: la scaletta

Tanti i brani che Al Bano e Romina Power hanno regalato ai fans nel corso della oro carriera. Sul palco dell’Arena di Verona hanno cantato: Acqua di Mare, Libertà, Ci Sarà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, Felicità, E’ la Mia Vita, Nostalgia Canaglia, Amanda è Libera. Non mancano, poi, cover e un brano inedito. Tra le cover, invece, hanno intonato Mamma, Gloria con Umberto Tozzi, Sarà perché ti amo con i Ricchi e Poveri, Va pensiero. Una serata di grande musica e di ricordi, dunque, quella in onda questa sera su Raiuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA