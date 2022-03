Yari Carrisi, genitori Albano e Romina Power/ Le tensioni dopo la scomparsa di Ylenia e la loro separazione

Albano e Romina Power: la passione per la musica ha contagiato anche il figlio Yari

Yari Carrisi è il secondo figlio di Albano e Romina Power, nato tre anni dopo la sorella, Ylenia, poi scomparsa tragicamente a New Orleans nel 1993. Nato a Cellino San Marco – nel paese in Puglia dove la famiglia vive da sempre – il 21 aprile 1973, è il secondo figlio di una delle coppie più amate della musica italiana. Dopo Ylenia e Yari, i due cantanti hanno avuto insieme altri figli: Cristel, nel 1985, e Romina Jr. Jolanda nel 1987. I genitori di Yari Carrisi sono dunque famosissimi nel panorama della musica e dello spettacolo italiano, amatissimi nonostante la loro separazione (nella vita, ma anche nella musica) avvenuta dopo la scomparsa della figlia Ylenia.

Proprio dai genitori, Yari ha ereditato la passione per la musica. Anche lui, come mamma e papà, è un musicista, ma lavora più che altro come autore di testi. Nella sua carriera ha scritto per artisti importanti, tra cui anche il padre. Fin da ragazzino, Yari ha iniziato a suonare la chitarra, il pianoforte e a comporre canzoni. Essendo nato 12 anni prima di Cristel e 14 prima di Romina Jr, il figlio di Romina e Albano ha vissuto a pieno l’amore dei suoi genitori ma anche il dramma della scomparsa della sorella Ylenia. Due eventi che hanno condizionato inevitabilmente la sua vita.

Yari Carrisi: il rapporto con i suoi genitori Albano e Romina Power

Se con il papà condivide la passione per la scrittura e per la musica, con la mamma Romina Power, Yari Carrisi condivide non solamente questo amore ma anche il carattere introspettivo. Chi lo conosce parla di Yari come una persona che ha sempre un alone di tristezza, di introspezione e di malinconia, proprio come la mamma, alla quale somiglia molto. Con il padre, invece, Yari ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale, soprattutto quando questo ha conosciuto e si è legato a Loredana Lecciso. Contrariamente, i rapporti con Romina Power sono splendidi: i due sono sempre in viaggio per il mondo.

Yari, che quando Ylenia è scomparsa aveva ormai vent’anni, ha sofferto molto a causa della separazione dei genitori. L’uomo, infatti, non avrebbe preso bene l’addio di Albano e Romina e più volte avrebbe tentato di far riconciliare i due per il bene della famiglia. Una pace che però è arrivata solamente tantissimo tempo dopo e che non ha portato ad un legame sentimentale ritrovato ma solamente ad un quieto vivere artistico e non. Secondo i ben informati, inoltre, Yari non chiamerebbe neppure “papà” Albano, ma utilizzerebbe il nome di battesimo. Una sorta di consuetudine, nonostante ora i rapporti sembrano migliorati.











