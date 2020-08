Yari Carrisi: Thea Crudi è la nuova fidanzata/ Romina Power: “è un angelo”

Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power, ha un nuovo amore. La notizia risale a qualche mese fa quando il figlio d’arte ha deciso di condividere questa grandissima gioia con il popolo di internet pubblicando una foto proprio in compagnia della nuova fidanzata Thea Crudi. Va detto che in quell’occasione Yari non ha precisato però il rapporto che lo legava alla bella bionda, ma a distanza di settimane ci ha pensato mamma Romina Power che in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della loro relazione. Ma chi è The Crudi? E’ una ragazza di origini italo-finlandese ed è un’artista proprio come Yari. Thea, infatti, è una cantante olistica, ma anche maestra di mantra e meditazione, tutte arti che condivide proprio con il suo fidanzato. Sui social, infatti, sono diversi i video che vedono Yari e Thea esibirsi insieme a conferma che oltre all’amore tra loro c’è molto di più.

Chi è Thea Crudi, fidanzata di Yari Carrisi

Per conoscere meglio la giovanissima artista Thea Crudi abbiamo visitato il suo sito internet dove si descrive come ” artista multidimensionale, cantante olistica italo-finlandese con formazione jazzistica internazionale, ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, vegana, maestra di Mantra e meditazione, che da anni – attraverso seminari e concerti – diffonde il potere terapeutico e spirituale dei Mantra in sanscrito, la lingua madre dell’umanità. Insegna il suono come meditazione, collegamento energetico tra il visibile e l’invisibile”. Una ragazza davvero speciale che ha avuto anche il lasciapassare da Romina Power. La ex moglie di Al Bano, infatti, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando di questa strana estate 2020 ha dichiarato: “per me è un’estate dolceamara. Amara perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina”. Le dichiarazioni su Thea non lasciano alcun dubbio: Romina Power è felicissima della scelta del figlio Yari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA