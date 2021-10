Yari, Cristel, Romina, Jasmine, Albano jr figli Al Bano/ Il mistero sulla fine di Ylenia

Il cantante pugliese Al Bano, quest’anno protagonista di Ballando con le Stelle 2021, ha avuto sei figli: Yari, Cristel, Romina e Ylenia (scomparsa nel 1993), nati dalla storia d’amore con Romina Power, e Jasmine e Albano Junior frutto dall’unione con Loredana Lecciso. L’aspirante ballerino è anche nonno di due nipotini, che presto diventeranno tre. Sua figlia Cristel, infatti, è in dolce attesa.

Romina Carrisi/ "Io e papà Al Bano siamo tornati a parlarci dopo tre mesi"

Come dicevamo la primogenita Ylenia è scomparsa nel 1993 in circostanza alquanto misteriose, mentre era a New Orleans. Una delle sue ultime telefonate con il padre Al Bano si rivelò piuttosto movimentata, in quanto il cantante non voleva che la figlia frequentasse Alexander, un trombettista di strada con dei precedenti inquietanti. Improvvisamente Ylenia scomparve e i primi sospetti furono proprio rivolti al ragazzo, che alloggiava con Ylenia nello stesso albergo.

ROMINA PERRI, CHI È/ Cantante italo-americana 12enne, Al Bano "sono il suo padrino!"

Ylenia, figlia di Al Bano e Romina Power: la scomparsa misteriosa

Per una serie di motivi anche i responsabili dell’albergo sembravano nutrire forti sospetti su Alexander, al punto da chiamare la polizia. L’uomo disse di non sapere nulla della ragazza, ma alcune altre gravi denunce spinsero l’autorità ad arrestarlo. Venne poi scarcerato per mancanza di prove mentre per la figlia di Al Bano, Ylenia, prese corpo la ricostruzione di Albert Cordova, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas, che disse di aver visto una ragazza bionda gettarsi nel Mississippi, proprio nel giorno della sua scomparsa.

Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew, Ballando con le Stelle/ “Da Mariotto quanto sadismo”

“Era seduta sulla banchina di legno con le gambe penzoloni. Bionda, carina, di età fra i 18 e i 24 anni. Indossava una giacchetta scura e un vestito con dei disegni, forse dei fiori, che le arrivava fin sotto il ginocchio. Aveva un’espressione molto triste, depressa. Guardava il fiume [..] con un balzo si tuffò nel Mississippi. La ragazza andò giù senza più riemergere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA