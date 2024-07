Al Bano Carrisi confessa “voglio tornare a Sanremo”/ “Grande Fratello? Proposto da anni, ma declino invito”

Al Bano Carrisi è ancora oggi uno dei cantanti e personaggi televisivi più amati dal pubblico. La sua storia e la sua vita privata hanno catalizzato l’attenzione mediatica del pubblico e del gossip per l’indimenticabile matrimonio ed amore con Romina Power da cui sono nati i figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Poi la separazione che ha spezzato il cuore a milioni di fan in Italia e nel mondo e la relazione con Loredana Lecciso tanto criticata e tormentata da cui sono nati altri due figli Jasmine e Albano Jr. Ospite dell’evento La Milanesiana organizzato da Elisabetta Sgarbi, il cantante si è raccontato a cuore aperto parlando della sua vita privata e della sua famiglia allargata: “ho sei figli, solo Ylenia dal 1994 non è più con noi, e quattro nipoti: questo è il quadro attuale della mia famiglia e devo dire un grazie profondo alle loro mamme, Romina Power e Loredana Lecciso”.

Presenti all’evento anche il figlio Yari e la figlia Jasmine che hanno condiviso con il pubblico presente dei ricordi di infanzia legati al padre. In particolare Yari Carrisi ha ricordato le estati trascorse in Spagna: ” partivamo in primavera e rientravamo in Italia verso settembre-ottobre. Lì non eravamo tormentati dal gossip, eravamo solo una famiglia”.

Al Bano Carrisi : “non sono guarito dalla Sanremite”

Anche Al Bano Carrisi ha ricordato i viaggi in auto con i figli e Romina Power: “durante quei viaggi li ho fatti dormire più di una volta in hotel a 200 mila stelle. Ci muovevamo con una Ford station wagon acquistata in Florida che mi ero fatto spedire a Barcellona: quando vedevo un bel paesaggio mi fermavo e dormivamo lì, in mezzo alle colline”. Anche la figlia Jasmine, nata dall’amore con Loredana Lecciso, ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia trascorsa in giro per il mondo a seguire il papà: “ci portava in giro per il mondo e alla fine dei concerti chiamava me e Bido sul palco per cantare insieme Felicità”.

Durante la chiacchiera a La Milanesiana 2024, Al Bano Carrisi ha parlato anche del suo futuro e di alcuni sogni nel cassetto come quello di tornare in gara al Festival di Sanremo dove su quel palcoscenico è riuscito a sconfiggere la timidezza. “Quando andai al primo Sanremo riuscii a sconfiggerla una volta per tutte. In compenso, non sono guarito dalla Sanremite: infatti non vedo l’ora di ritornarci” – ha confessato Al Bano che ha smentito categoricamente la sua presenza al prossimo Grande Fratello – “è una balla enorme. Non è il tipo di programma di cui mi sentirei parte integrante. Me lo hanno proposto da anni ma gentilmente (e ringraziando per il pensiero) declino l’invito”.











