Yari e Jasmine, figli di Al Bano Carrisi/ Che rapporto hanno? “Quando ho bisogno…”

Chi è Yari Carrisi e che rapporto ha con la sorella Jasmine?

Yari e Jasmine Carrisi sono due dei figli di Al Bano e domenica 19 marzo 2023, in onore della festa del papà, saranno ospiti insieme a lui a Domenica in. Oltre ad essere ospiti di Mara Venier per cantare la canzone “Ciao papà”, i tre racconteranno anche parte della loro vita privata e del rapporto padre-figli.

Yari Carrisi, classe 1973, è l’unico figlio maschio di Al Bano e Romina Power ed esteticamente è quasi identico al padre! Jasmine invece, classe 2001, è una dei figli di Al Bano e Loredana Lecciso. Yari è un musicista, ha seguito le orme del padre e ha addirittura scritto alcune delle sue canzoni; nel corso della sua carriera Yari ha collaborato anche con grandi artisti come Jovanotti e il suo sogno è quello di affermarsi nel mondo della musica. La vita privata di Yari è diventata nota nel mondo del gossip soprattutto dopo la sua storia d’amore con Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti (che era anche rimasta in dolce attesa ma poi purtroppo ha subito un aborto spontaneo). Yari è un ragazzo dolce e gentile e lui e la sorella Jasmine hanno un rapporto speciale, lei stessa aveva dichiarato a Diva e Donna: “Quando ho bisogno di consigli mi rivolgo a lui”.

Chi è Jasmine Carrisi? Anche lei canta

Jasmine Carrisi ha spesso parlato del suo rapporto meraviglioso col fratello Yari, spalla e consigliere soprattutto nel complicato periodo dell’adolescenza, quando a scuola spesso la guardavano in modo diverso solo perché era la figlia di Al Bano; in più Jasmine ha voluto seguire le stesse orme del padre e del fratello Yari nel mondo musicale. Jasmine ha lanciato la sua immagine nel mondo musicale grazie al successo del brano “Ego”, ha ottenuto molti followers su Instagram e poi nel 2018 ha preso parte al film La dama e l’ermellino nel ruolo di Isabella D’Aragona.

Nel 2020 Jasmine ha partecipato insieme al padre a The Voice Senior in veste di giudice, nel 2021 è uscito il suo secondo singolo “Calamite – Un tuffo al cuore” e negli ultimi giorni è uscito il suo ultimo singolo: “Cercami ft. Gio Montana” che parla di una storia d’amore tormentata. Oltre ad avere un buon rapporto con Yari, Jasmine ha anche un buon rapporto con la madre di suo fratello: Romina Power, con cui parla spesso di Los Angeles, luogo in cui le piacerebbe trasferirsi in futuro.











