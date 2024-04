Yeliz Dogramacilar, Fusun in Terra Amara: “Grata alla vita grazie ai miei figli”/ “Mio marito mi sostiene…”

La puntata odierna di Verissimo si è aperta con un ospite noto ai tantissimi fan di Terra Amara: stiamo parlando di Yeliz Dogramacilar, nei panni di Fusun nella celebre serie tv turca. Silvia Toffanin ha subito incalzato l’attrice a proposito del suo doppio impegno sul piccolo schermo essendo nota e affermata anche come conduttrice. “Mi piace molto e non riesco a scindere le due cose; appena arrivata ho notato la telecamera robot che mi ha conquistato perché in Turchia non l’abbiamo, ho mandato le foto ai miei colleghi. Amo sia la recitazione che la televisione”. Neanche il tempo di iniziare e Yeliz Dogramacilar si è subito dovuta arrendere alla commozione dopo aver visto le tenere immagini che ritraevano i suoi figli, Mehmet e Omer.

Giovanna Sannino e il dramma dell'arresto del papà Salvatore/ "Prelevato dai carabinieri alle sei di mattina"

“Sono cambiata molto da quando sono diventata mamma; la maternità fa emergere quelle emozioni che tendiamo a dimenticare crescendo. Sono diventata anche molto più apprensiva perchè sono preoccupata per il loro futuro, ringrazio il cielo ogni giorno per aver ricevuto questo dono”. Queste le tenere parole di Yeliz Dogramacilar – Fusun in Terra Amara – a proposito dei suoi amati figli. L’attrice ha poi aggiunto: “Ogni loro abbraccio, una parola mi fa dimenticare ogni tipo di dolore: sono grata di essere madre. Insegno loro di non mollare mai e che devono sempre lavorare duramente… Ai miei figli ripeto che non devono mai arrendersi, insegno ad essere sempre corretti ed avere bontà d’animo: necessaria per avere successo nella vita. Ora sanno che bisogna pensare almeno 3 volte prima di litigare con qualcuno”.

Anticipazioni Terra Amara, puntata 19 aprile 2024/ Il matrimonio di Zuleyha e Hakan rischia di saltare…

Yeliz Dogramacilar: “Ecco cosa mi ha insegnato la mia amata nonna…”

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Yeliz Dogramacilar ha avuto modo di parlare anche delle delusioni vissute nella vita ma che presto ha imparato ad affrontare e superare. “Se ho avuto delusioni nella mia vita? Molte, posso dire per fortuna; si sono aperte altre porte e opportunità migliori e così ho trovato la strada giusta per me. Crescendo ho imparato che bisogna rialzarsi dopo ogni caduta senza perdere tempo a leccarsi le ferite. Prima ci rimuginavo sopra, ora però ho capito che ripensarci mi fa solo perdere tempo: oggi ne ho imparato il valore, non dò troppa importanza a chi mi fa rimanere male”:

Anticipazioni Il Clandestino/ Terza puntata del 22 aprile 2024: due casi delicati per Luca Travaglia

Toccanti parole da parte di Yeliz Dogramacilar – Fusun in Terra Amara – sono poi arrivate per la sua famiglia e in particolare per la sua amata nonna. “Amo molto la mia famiglia, sono preziosi per me e sono meravigliosi. Mia nonna? Era dolcissima: capelli corti e bianchi, pelle chiarissima e occhi verdi. Ci ha cresciuto con immenso affetto ed era una grande appassionata di calcio. Ai suoi tempi faceva l’uncinetto e ascoltava alla radio le partite, commentava ogni azione, era un vero spasso! Mi ha insegnato a non parlare mai male di nessuno, soprattutto alle spalle”. A proposito di suo marito l’attrice ha invece raccontato: “Io e mio marito ci siamo conosciuti in televisione, tutto è nato come un rapporto professionale però poi è scattata la scintilla. Le cose hanno preso una piega diversa ed è diventato un rapporto serio, poi ci siamo sposati. Come vive la mia popolarità? La accetta e mi appoggia sempre, abbiamo già festeggiato 14 anni di unione, c’è grande intesa tra noi e siamo grandi complici”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA