Yes, “The Ice Bridge” video/ “Canzone con tanti talenti: è un viaggio incredibile”

È uscito su YouTube il video ufficiale di “The Ice Bridge“, recente singolo pubblicato dagli Yes. Si tratta del primo estratto del prossimo album della band britannica dal titolo “The Quest“, in uscita l’1 ottobre e prodotto da Steve Howe (chitarrista del gruppo). È stato lui ad affermare che la maggior parte della musica è stata scritta alla fine del 2019, aggiungendo: “Abbiamo commissionato diverse orchestrazioni per migliorare il suono complessivo di queste nuove registrazioni, sperando che la nostra enfasi sulla melodia, unita ad alcune espansive pause strumentali soliste, mantengano alta l’attenzione durante l’ascolto”.

“The Quest” degli Yes conterrà undici brani e verrà pubblicato in diversi formati, da una Limited Edition Deluxe 2LP & 2CD plus Blu-ray Box-set fino ad una Limited Edition 2CD & Blu-ray Artbook. La tracklist è la seguente: The Ice Bridge, Dare To Know, Minus The Man, Leave Well Alone, The Western Edge, Future Memories, Music To My Ears, A Living Island, Sister Sleeping Soul, Mystery Tour, Damaged World.

“The Ice Bridge” nata analizzando il cambiamento climatico

“Sono estremamente orgoglioso della musica e delle incredibili grafiche – ha detto Alan White (batterista degli Yes) in merito al nuovo singolo -. Una collaborazione di molti talenti. Spero che i nostri fan apprezzino la creatività proposta. Sono lieto di condividerlo con il mondo e spero che tutti si godano questo incredibile viaggio“. Ha inoltre rivelato di aver fatto tutte le sezioni ritmiche agli Uncle Studios di Los Angeles insieme a Billy Sherwood (bassista della band), spiegando che “aiuta quando si ha un buon posto dove lavorare”.

Jon Davison e Geoff Downes, rispettivamente voce e tastierista, stavano lavorando su “The Ice Bridge”, analizzando i pericoli del cambiamento climatico, e hanno raccontato come è iniziata la collaborazione con gli altri membri del gruppo. “Di solito ciò che accade è che ognuno è lasciato a scrivere le rispettive parti e successivamente mette il proprio timbro sulle cose – ha detto Davison -. Geoff mi ha inviato una selezione di anticipazioni molto accattivanti che aveva creato, facendomi capire di poter sperimentare secondo ogni necessità. Questo mi ha dato la fiducia necessaria per assumere il ruolo di cantante, i testi, le melodie e l’armonia, pur restando fedele alle sue idee originali”.





