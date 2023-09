Yilmaz di Terra Amara muore?/ Ugur Gunes sconsolato a Verissimo: “Ogni storia ha una fine”

Ugur Gunes a Verissimo: “Il rapporto coi fan? Ricevo tanto amore, forse eccessivo”

C’è anche l’attore Ugur Gunes a Verissimo. L’attore che interpreta Yilmaz in Terra Amara racconta a Silvia Toffanin il suo rapporto coi fan e ammette di sentirsi in imbarazzo per il troppo amore che riceve ogni giorno. “Sento di essere amato tanto, forse in modo eccessivo, che mi sento in imbarazzo. Ma ringrazio le fan. Successo in Italia e in Turchia? Mi sento sempre allo stesso modo”, spiega Ugur Gunes nel vis a vis con Silvia Toffanin. “La mia famiglia era titubante all’inizio, ma non ho mai smesso di rincorrere i miei sogni. Non pensavo di arrivare dove sono arrivato ma l’ho sempre sognato”, spiega a proposito della sua carriera.

CLAUDIO PALLITTO, FIDANZATO MICAELA RAMAZZOTTI?/ Lei: "Quando intercetti la felicità devi tenerla stretta"

“Questo lavoro è davvero impegnativo, ci vuole tanta pazienza. All’inizio della mia carriera ho avuto delle difficoltà, ma le ho superate. Ho preso tanti di quei no che non riesco nemmeno a raccontarle. Non ho mai rinunciato, il successo arriva solo se si ha il coraggio di affrontare le difficoltà”.

Alena Seredova, stoccata all'ex marito Buffon: "Lasciarmi è stato un regalo"/ "Oggi gli dico grazie perché.."

Ugur Gunes, l’attore turco che interpreta Yilmaz nella serie Terra Amara: “La morte del mio personaggio? Ogni storia ha una fine”

Nel corso dell’intervista su Canale 5, Ugur Gunes e Silvia Toffanin danno un’anticipazione roboante su Terra Amara, che riguarda proprio il personaggio interpretato dall’attore turco. Il protagonista della soap, infatti, morirà nel corso delle prossime puntate. Una notizia sconvolgente per le fan di Terra Amara e anche per lo stesso Ugur Gunes, che è dispiaciuto all’idea di abbandonare per sempre la serie.

Il suo destino, ormai, è segnato e Ugur Gunes desidera ringraziare ancora una volta tutto il pubblico: “Ogni storia ha una fine e la storia prevedeva questo. Ed è finita. Voglio ringraziare tutti gli spettatori che mi hanno seguito. Yilmaz ha vissuto grazie a voi, è il momento di dire addio”.

Osvaldo Paterlini, Otis e Omar: marito e figli Orietta Berti/ 56 anni insieme "I suoi occhi? Pieni di parole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA