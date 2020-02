Ylenia Carrisi, figlia Al Bano/ In fuga o morta? Romina e il padre da sempre divisi

Ylenia Carrisi è sempre al centro dell’attenzione pubblica in tutto il mondo. La prima figlia nata dal matrimonio fra Al Bano Carrisi e Romina Power è stata spesso oggetto di avvistamenti, ipotesi, teorie e discussioni. In questi ultimi giorni è emersa un’altra voce a conferma della possibilità che la ragazza potrebbe essere ancora viva. Il giornalista Roberto Fiasconaro infatti è convinto da sempre che Ylenia si trovi nascosta all’estero: ha scritto nel corso della sua carriera ben tre libri sul suo caso e di recente ha preso in esame quanto rivelato dal settimanale tedesco Freizeit Revue riguardo ad una dichiarazione del capo della Polizia di New Orleans. Secondo Warren J Riley infatti Ylenia avrebbe vissuto per qualche tempo in un convento in Arizona, al Sant’Anthony. Un frate l’avrebbe persino incrociata nella struttura, da cui però sarebbe fuggita due giorni dopo la rivelazione. In base a quanto questa ragazza avrebbe rivelato al monastero, si pensa che possa aver raggiunto addirittura l’Asia. Parole e avvistamenti che di certo mantengono in vita anche la speranza di Romina, che ha sempre affermato con forza che la figlia si trovi da qualche parte, ancora in vita. A differenza del padre Al Bano, che invece ha sottolineato più volte di essere sicuro della tragica e prematura scomparsa della sua primogenita.

YLENIA CARRISI, IL FRATELLO YARI: “NON CREDO ALLA STORIA DEL FIUME”

La scomparsa di Ylenia Carrisi ha sconvolto gli italiani e ha spaccato la famiglia di Al Bano e Romina Power a metà. Non tutti i figli dei due cantanti infatti sono convinti che la sorella sia deceduta, come invece afferma la polizia americana dopo anni e anni di indagini. Ne è sicuro anche Al Bano, che ancora adesso continua a sentire quel lancinante dolore. Yari Carrisi invece è convinto che in realtà Ylenia possa essere ancora viva. “Non credo per niente a quella storia che si sono inventati del fiume che fa buchi da tutte le parti”, ha dichiarato nove anni fa al sito Bikini, “molte volte ci son arrivate notizie e io son partito subito: sono andato a Panama, sono andato in giro a seguire queste indicazioni, queste tracce”. Yari non riesce a capire inoltre come mai i media siano sempre informati sulle ultime notizie su Ylenia, mentre la famiglia rimanga spesso all’oscuro fino all’ultimo. “Se fossero seri dovrebbero almeno andare a cercare una foto di Ylenia, trovare qualcosa di serio”, ha aggiunto. L’unico dato certo per ora è che le ultime notizie su Ylenia risalgono a quel terribile ’93, quando dopo aver telefonato ai genitori, ha fatto perdere le sue tracce.

