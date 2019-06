YOUMA DIAKITE/ “Il paragone con Naomi? Mi allieta” (All together now)

Youma Diakite è una delle ospiti della finalissima di All Together Now in onda giovedì 20 giugno in prima serata su Canale 5. La modella è una delle 100 giurate del muro umano capitanato da J-Ax e chiamato a giudicare i concorrenti in lizza per la vittoria finale. Per Youma si tratta di un ritorno in tv a pochi mesi di distanza dalla sua recente partecipazione a L’Isola dei Famosi dove è stata costretta a ritirarsi per motivi familiari. La bellissima modella e attrice maliana, infatti, è dovuta rientrare per stare accanto al figlio Mattia. “Io sono sempre stata molto legata a mio figlio, anche viaggiando per lavoro non sto mai più di tre giorni senza lui, sapevo che gli sarei mancata ma le cose sono andate peggio di quanto credessi” ha raccontato la modella una volta rientrata in Italia.

Youma Diakite all’Isola dei Famosi

Un’esperienza importante quella dell’Isola dei Famosi, ma vissuta a metà per Youma Diakite che ha dovuto abbandonare il gioco per tornare dal figlio Mattia. La modella maliana, mentre era impegnata in Honduras, ha ricevuto una chiamata dal compagno che l’avvisava di un malessere vissuto dal figlio: “mi ha detto che non mangiava, che fissava il vuoto, era stato male, aveva la febbre e stava anche fisicamente male, chiedeva sempre di me e poi quando l’ho sentito mi ha detto che aveva paura che lo avessi abbandonato, così non c’è stato gioco e ho deciso di tornare”. Una scelta giusta, giustissima quella fatta da Youma di cui non si è mai pentita. Volto noto del piccolo schermo, Youma è diventata famosa nel mondo grazie come modella. “La moda rappresenta tantissime cose per me” – ha dichiarato al Lavocedell’isola.it. “Al giorno d’oggi è diventata una cosa importantissima per la vita della gente. Con questa ognuno di noi riesce a esprimere il proprio stile di vita e la propria personalità. Ho cominciato da giovanissima sfilando per grandissimi nomi e col tempo mi sono sempre più appassionata ad essa” ha raccontato la bellissima modella maliana.

Youma Diakita e la somiglianza con Naomi Campbell

Youma è conosciuta dal grande pubblico anche per la sua somiglianza alla Venere Nera Naomi Campbell. Una somiglianza che però non ha aggiunto nulla al suo successo conquistato dapprima sulle passerelle di moda internazionale e poi in tv. Alla domanda se riconosce degli aspetti fisici di Naomi in lei, Youma ha risposto così a Lavocedell’isola.it: “non mi riconosco assolutamente in nulla oltre al fatto di essere una donna di colore come lei”. Una cosa è certa: “il paragone mi allieta dal momento che è bellissima” precisa Youma, che prosegue sottolineando: “ritengo che questo elemento non abbia influito sul mio successo, perché prima di venire in Italia ho girato tutto il mondo facendo carriera come modella. Una volta arrivata qui ero già conosciuta e non mi è servito nient’altro se non la mia competenza e determinazione. Semmai, di questa diversità tra me e la Campbell potrei raccoglierne il valore unificante per dire che la moda è quella cosa che riesce a unirci”.



