Young Miles, J Lord e Shari a X Factor 2021/ “Testamento (La resa dei conti)”: insieme per Gomorra

Young Miles, J Lord e Shari ospite di X Factor con il nuovo singolo “Testamento (La resa dei conti)“. Il brano, firmato Bloody Vinyl, diretto da Slait, prodotto da Low Kidd e Young Miles, feat J. Lord e Shari, è una canzone fortemente voluta da Sky ed interpretata alla grande dal team Bloody Vinyl. Il brano, infatti, è un omaggio alla serie cult Gomorra in arrivo con l’ultimo attesissimo finale di stagione. La serie, in arrivo in prima TV mondiale il 19 novembre in Italia su Sky e in streaming su NOW, musicalmente parlando sarà rappresentata dal brano “Testamento (La resa dei conti)”, una canzone accompagnata da un videoclip in cui protagoniste sono le strade di Napoli, immortalate da tantissime delle scene più famose e indimenticabili di Gomorra – La Serie.

Nel brano J Lord, il giovanissimo rapper 17enne di Casoria, ripercorre i momenti più memorabili del tormentato rapporto fra Ciro l’Immortale/Marco D’Amore e Genny Savastano/Salvatore Esposito, mentre Shari in un un chorus liberatorio e toccante, apre una melodia in cui dare voce a tutte le emozioni trattenute da J Lord. Una vera e propria bomba!

Chi sono J Lord, Shari e Young Miles del brano “Testamento (La resa dei conti)”

Ma chi sono i tre rapper del brano “Testamento (La resa dei conti)“. Partiamo da J Lord: classe 2004, è tra le giovani promesse della scena rap italiana. Nato a Napoli, ma di origini ghanesi, J Lord si sta facendo conoscere ed apprezzare con i primi singoli tra cui “Sixteen”, “My G” e “Tanti Auguri a Me”. Nonostante la giovanissima età può vantare collaborazioni con Ghali, Liberato, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Emis Killa e con top producer come Mace, Fritz da Cat, 2nd Roof. Shari, invece, è nata nel 2002. E’ una giovanissima cantautrice che nel 2019 ha scritto il brano “Sale” contenuto nel disco “Good Vibes” di Benji e Fede. Poco dopo pubblica il suo primo singolo dal titolo “Stella” con cui partecipa alle Finali di Sanremo Giovani 2019. Tra le sue collaborazioni: ha cantato con Salmo nel brano “Angelo caduto”.

Infine c’è Young Miles, classe 2002, originario di Roma, è uno dei producer italiani della nuova generazione con maggior talento. A luglio 2019 firma uno dei pezzi più chiacchierati e ascoltati del “Machete Mixtape 4”. Non solo, è lui l’autore di “Star Wars” con le voci di Fabri Fibra e Massimo Pericolo con cui riceve Disco d’Oro e di Platino. Nel 2000 con Slait, tha Supreme e Low Kidd dà vita la mondo di BLOODY VINYL con “BV3”.



