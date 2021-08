Youssouf al Napoli?/ Calciomercato news, il nome nuovo per potenziare il centrocampo

CALCIOMERCATO NEWS, ZAYDOU YOUSSOUF AL NAPOLI

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ore spunta l’interessante ipotesi di vedere Zaydou Youssouf al Napoli entro la fine di agosto. I partenopei sono da tempo alla ricerca di nuovi elementi per migliorare il proprio centrocampo e secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, gli azzurri avrebbero messo nel mirino il ventiduenne di proprietà del Saint-Etienne, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Il Napoli si sarebbe fatto avanti con i biancoverdi chiedendo di avere Youssouf con la formula del prestito e starebbe attendendo la risposta dei transalpini. Già titolare nelle prime due giornate della Ligue 2021/2022, Youssouf potrebbe essere il rinforzo giusto per il centrocampo di mister Spalletti che attende qualcosa anche per quanto riguarda la corsia bassa di sinistra.

Le chances di vedere Zaydou Youssouf al Napoli potrebbero dunque aumentare nelle prossime ore di questo calciomercato estivo. Nella passata stagione Youssouf è stato in grado di collezionare 30 presenze totali fra campionato e coppa di Francia impreziosite pure da una rete ed un assist vincente fornito ai suoi compagni del Saint-Etienne. Intanto il Napoli sta abbracciando Juan Jesus, in arrivo da svincolato per potenziare il reparto arretrato.

