Yuri, chi è il marito di Giulia Penna: il matrimonio dopo un lungo fidanzamento

Giulia Penna, oggi tra le ospiti di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, sta vivendo una rinnovata ventata di popolarità in seguito alla sua recente partecipazione a Tale e quale show 2024, dove ha ben figurato come cantante e imitatrice di puntata in puntata. Carriera professionale e successo social a parte, la giovane influencer e content creator nel suo privato vive una romantica storia d’amore con Yuri, colui che è stato per 16 anni suo compagno e che l’anno scorso è finalmente diventato suo marito.

Francesca De André: “Mio padre Cristiano? Ha riso della mia malattia”/ “Fatico a chiamarlo papà…”

Di Yuri, marito di Giulia Penna, abbiamo ben poche informazioni a disposizione essendo lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo, a differenza della moglie. Sappiamo però che è di professione avvocato e che stanno insieme da tantissimi anni, dai tempi del liceo quando entrambi erano ancora adolescenti, come raccontato dalla cantante in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera pochi giorni fa: “Ho 32 anni, stiamo insieme da 17. Ci siamo conosciuti al liceo linguistico: io ero in prima e lui in quinta. È avvocato“.

Francesca De Andrè, il rapporto conflittuale con il papà Cristiano: perchè hanno litigato?/ “Il dolore…”

Giulia Penna sul marito Yuri: “La famiglia per me è tutto“

Dopo un lunghissimo fidanzamento è poi arrivato il matrimonio in chiesa, celebrato lo scorso anno, come raccontato da Giulia Penna nel corso di quell’intervista: “Se trovi l’uomo della tua vita non lo lasci scappare. Io non ho dubbi. La famiglia per me è tutto“.

La cantante e suo marito Yuri condividono una lunga storia d’amore, ora coronata con il matrimonio, ma si supportano anche sul fronte professionale, spalleggiandosi a vicenda. “Ci siamo conosciuti quando avevo 14 e sono stata fortunata perché ho trovato subito nella mia vita una persona speciale che mi ha spinto sempre a vedere il bello delle cose e mi ha consigliato con l’obiettivo di farmi realizzare i miei sogni“, ha confidato l’ex concorrente di Tale e quale show 2024 in un’intervista per Vanity Fair a settembre. “È la persona a cui affido tutte le mie paturnie, paranoie: è il mio più grande consigliere“.

Alessia Fabiani, chi è e carriera dell'attrice e showgirl/ Il boom a "Passaparola" come Letterina