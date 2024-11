GIULIA PENNA, CHI È E L’AMORE PER IL MARITO YURI

Tra i concorrenti di Tale e Quale Show c’è Giulia Penna, che grazie all’esperienza nel programma di Carlo Conti acquisisce una popolarità che invece ha già sui social. Infatti, si tratta di un’influencer che ha base a Milano, un marito, ma non ancora figli. In passato si è vociferato un flirt con FaviJ, che in realtà è un suo amico. In realtà, il suo sogno era quello di diventare una cantante, infatti ha partecipato al Festival di Castrocaro e ha fatto anche un tentativo per entrare a X Factor, che però non è andato come sperava.

Chi è Amelia Villano: ha un fidanzato?/ "Amore? Ecco come stanno le cose", poi il sogno Sanremo…

Il successo è arrivato con YouTube, unendo la sua passione per la musica alla sua vena comica: infatti, ha dato vita a diverse canzoni parodistiche. Nel frattempo, ha partecipato a spot pubblicitari e ha preso parte al film “Un Natale al Sud“, ma senza mai abbandonare il grande amore per la musica, infatti ha lanciato diversi singoli.

Verdiana Zangaro imita Mina a Tale e Quale Show 2024 / Una commovente dedica e le chance di vittoria

A proposito di amore, Giulia Penna è sempre molto riservata riguardo la sua vita privata e sentimentale, ma nei giorni scorsi al Corriere della Sera si è sbottonata un po’, dichiarando che sta insieme da 17 anni con Yuri, che ha conosciuto ai tempi della scuola. Lei era al primo anno del liceo linguistico, lui in quinta. Ora lui è un avvocato, mentre lei si divide tra diverse attività artistiche.

GIULIA PENNA TRA CARRIERA E AMORE

Giulia Penna e suo marito Yuri si sono sposati in chiesa l’anno scorso: “Se trovi l’uomo della tua vita non lo lasci scappare. Io non ho dubbi“, ha dichiarato la cantante influencer al Corriere. La famiglia per lei è tutto, infatti si divide tra Roma e Milano per coniugare lavoro e casa. La content creator da oltre 2 milioni di follower parla anche della sua insicurezza, che di sicuro non si sposa bene con il suo lavoro e la sua esposizione social, ma ha risolto il problema affidandosi alla psicoterapia, che l’aiuta da almeno quattro anni.

Sade, chi è la cantante/ Ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo

Così non ha imparato solo a gestire gli odiatori del web, ma ha anche capito di più di se stessa. Infatti, a un certo punto per la sua insicurezza aveva anche pensato di mollare tutto, ora invece ha in mano le redini della sua vita e sa cosa vuole.

Per quanto riguarda Tale e Quale Show può contare anche sul sostegno della sua famiglia: “Ho attorno a me persone speciali: la mia famiglia, la nonna di cui parlo spesso, mio marito“. Dunque, è pronta a cogliere questa grande occasione senza dare troppo peso ai giudizi esterni, pensando a imparare per uscire solida a livello professionale.